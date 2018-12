Anni nåede at købe sine julegaver

Anni Kamp Madsen var født i Rudkøbing, hvor hun voksede op med sin far, mor og storesøster.

Hun blev efter skolen sygehjælper og arbejdede på Rudkøbing Plejehjem, hvor hun gik af i en alder af 60.

Den 8. juli 1967 blev hun gift med Peter, og de fik fem drenge, der alle har klaret sig godt, og som berigede Annis liv med en større flok børnebørn.

Anni elskede sine børnebørn, der betød meget for hende. Da hun blev syg og indlagt på sygehuset i sidste uge, havde hun alle julegaver på plads. Det samme gjaldt gaven til hendes mand.

Anni Kamp Madsen beskrives som et enestående og omsorgsfuldt menneske. Hun tog vare på andre, og selv under den slemme orkan og snestorm i 1999 trak hun i støvlerne og gik sammen med sin mand de to kilometer til Rudkøbing Plejehjem, hvor der på grund af uvejret manglede en nattevagt. Den vagt tog Anni.

Anni Kamp døde den 19. december efter kort tids sygdom og efterlader sig sin mand, sine børn, svigerbørn og børnebørn.

Begravelsen finder sted fra Pinsekirken i Rudkøbing fredag den 28. december klokken 11.