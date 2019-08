Udstyret med 30 års erfaring og en dybt forankret aktionsbaseret forskningstradition har Anders Drejer som professor og forfatter udnyttet sin unikke adgang til de organisationer og ledere, der tænker og handler før alle andre.

Det har foreløbig udmundet sig i et utal af internationale forskningsartikler og bøger. Lørdag 10. august fylder han 50 år.

Den røde tråd i Anders Drejers liv og karriere har været blikket for "positive afvigere". Betegnelsen dækker over mennesker og organisationer, der gør en positiv forskel. Det gør dem ifølge fødselaren værd at fortælle andre om. Det har blandt andet resulteret i cirka 100 klummer i Jyllands-Posten og en lang række optrædener i medierne.

Anders Drejer arbejder også med positive afvigere i sin fritid. Han sidder således i den rådgivende bestyrelse for Verdens Mest Berejste Pølsevogn. Projektet har blandt andet været med til at gøre afrikanske kvinder til iværksættere.

Fødselaren er også en del af projektet Comeback.nu, der arbejder for at få kriminelle indvandrere tilbage på rette spor og ind i normalsamfundet. Her er Anders Drejer bestyrelsesformand for Comeback Industries, som er Danmarks første erhvervsdrivende socialøkonomiske fond. Projektet tager udgangspunkt i boksning, og i løbet af de seneste fem år er 40 procent af deltagerne enten kommet i job, under uddannelse eller har startet egen virksomhed.

Anders Drejer dyrker selv boksning dagligt og er såmænd også bestyrelsesmedlem i Aarhus Athlet Klub - Danmarks ældste bokseklub.

Fødselaren er i dag tilknyttet Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. /ritzau