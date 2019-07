Advokaten, der befinder sig i evig turbulens, fylder 75

Det kan være svært at opsummere Laue Traberg Smidts liv og virke i et almindeligt fødselsdagsportræt.

Konsul for Tunesien, teaterformand, folketingsmedlem og advokat er blot nogle af de titler, som han har haft, siden han som 29-årig blev direktør for det daværende Håndværksrådet.

Tirsdag den 30. juli fylder han 75 år.

Selv som ung direktør for Håndværksrådet formåede Laue Traberg Smidt at markere sig i medierne, så ingen i 70'erne og 80'erne var i tvivl om, hvem der var chef.

Derefter fulgte en hektisk periode i Folketinget for partiet Venstre i perioden 1988 til 1990.

Trods sin korte periode på Christiansborg formåede han også her at sætte sit tydelige præg. Ikke mindst da han i forbindelse med Tamil-sagen nægtede at stemme for skandalens hovedperson Erik Ninn-Hansens genvalg som formand for Folketinget.

I 1998 blev Laue Traberg Smidt udpeget som generalsekretær i Red Barnet. Han mistede dog jobbet to år senere.

Det skete, da en revisionsundersøgelse havde afsløret et stort træk på repræsentationskontoen. Pengene var blandt andet trukket fra et par dyre parisiske natklubber.

Laue Traberg Smidt forklarede dengang, at besøgene var led i et forsøg på at afdække børneprostitution.

Herefter valgte han at etablere sin egen advokatvirksomhed - ifølge eget udsagn fordi ingen andre ville ansætte ham.

Og det er som advokat, at Laue Traberg Smidt har trukket de fleste og største overskrifter.

Som advokat har han blandt andet været med til at få foreningen al-Aqsa frifundet for mistanke om at yde støtte til terror.

I kølvandet på at Danmarks Radio i 2004 viste et klip fra den omstridte film "Submission" af den nu dræbte hollandske instruktør Theo van Gogh, trådte Laue Traberg Smidt frem med en politianmeldelse mod DR.

Det skete ifølge advokaten på vegne af 20 anonyme muslimske borgere, der var blevet krænket af at se klippet.

Senere erkendte Traberg Smidt dog, at han selv stod bag anmeldelsen, og han har flere gange efterfølgende indkasseret bøder i forbindelse med sin gerning som advokat.

I dag har Laue Traberg Smidt forlængst overdraget advokatvirksomheden til næste generation, der blandt andet består af sønnen Kåre Traberg Smidt. /ritzau