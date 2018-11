Aasums gamle købmand er død

Hans Erik Hansen Dybkjær, Aasum, er død, 94 år.

Hans Erik Hansen Dybkjær var en rigtig god, gammeldags købmand i Aasum i mange år. Ud af købmandsslægt og en rar, imødekommende mand, der kunne tale med høj og lav, og som også tog ansvar i alvorligere sager, blandt andet som modstandsmand under anden verdenskrig.

Som 14-årig, et par uger efter konfirmationen, kom Hans Erik i lære i Fangel Købmandsgård og blev installeret på et om vinteren iskoldt værelse på loftet. Og cyklede de mange kilometer hjem og retur, når savnet blev for stort.

Han holdt læretiden ud og kom hjem i 1942 for at hjælpe i forældrenes købmandsbutik midt i Aasum. 10år senere overtog han og Grethe forretningen og drev den frem til 1970.

Grethe og han var blevet kærester under krigen. Måske var det hans optræden i dilettant i forsamlingshuset, der havde fået Grethes øjne op for købmandssønnen, der til sin egen store fortrydelse, har han senere fortalt med et muntert glimt i øjet, aldrig fik de store elskerroller, som han fandt passende. Han måtte nøjes.

Men ikke med Grethe. De blev gift i 1952 og hustruen var med i driften af forretningen, som det også skete for de to sønner, da de blev gamle nok til at give en hånd med.

Næsten på sit sidste drøftede Hans Erik Brexit-udviklingen, klar i hovedet og ineteresseret i samfundet og fremtiden, som han altid havde været.

Han sagde ikke nej under anden verdenskrig, da nogen ville indrullere ham i modstandskampen, og da han blev en del af det lokale vagtværn, var det naturligt at tage mindre alvorligt på opgaver, der kunne gavne tyskerne. Hans Erik beskrev senere 40 år efter befrielsen modstandsindsatsen omkring befrielsesdagene, hvor han var med i og omkring Odense.

Efter krigen kunne Hans Erik og hans to brødre afsløre for hinanden, at de alle tre havde været med, blot i forskellige grupper.

Hjemme i Aasum blev Hans Erik og Grethe boende hele livet, også efter forretningslukningen. Hans Erik var aktiv i foreningslivet med bestyrelsesposter i forsamlingshuset, i sygekassen og Julens Glæde, hvor folk i byen gennem året sparede op, så der var penge til julen. Han spillede badminton, var som ung ivrig skytte og havde det godt, når han gik med fiskestangen ned til, hvor Lindved Å løber ud i Odense Å og fik fangst.

Lørdag den 1. december klokken 11 finder begravelsen sted fra Aasum Kirke med sønnen Carsten og Desirée, også en del af familien, som præster. /RAS