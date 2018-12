Åbenhjertig historiker og revser af magten fylder 85 år

Søren Mørch er en aldeles usentimental skildrer af Danmarks historie og af verdens gang. Nogle vil formentlig endda kalde ham kynisk.

Sikkert er det, at den nu pensionerede historiker i et antal bøger har skildret magten og dens udøvere.

Han udgav i 1996 værket med den kryptiske og let provokerende titel "Den sidste Danmarkshistorie". Meningen var, at nationalstaten Danmarks tid er ved at rinde ud - at landet aldrig bliver det samme igen, og at vores nationale, fælles fortælling er fortid.

Søren Mørch, der søndag den 2. december fylder 85 år, har tilstået, at han er fascineret af magten og dens forvaltning. Netop disse emner præger den lange liste af bøger fra hans hånd.

En af Mørchs bestsellere er bogen "24 statsministre", hvori han portrætterer blandt andre Poul Schlüter og Jens Otto Krag. Den blev senere opdateret med Poul Nyrup Rasmussen til en ny udgivelse med titlen "25 statsministre - 25 fortællinger om magten i det 20. århundrede". Venligheden over for Poul Nyrup var ifølge anmelderne til at overse.

Anders Fogh Rasmussen fik et særskilt bind med udgivelsen i 2013 af bogen "Anders Fogh Rasmussen - En dansk statsminister i det 21. århundrede". Fogh betegnes som den stærkeste statsminister, Danmark har haft - i hvert fald på overfladen.

Privat bor Søren Mørch, som er socialdemokrat, sammen med sin kone, tidligere minister, EU-kommissær og overborgmester Ritt Bjerregaard, i Kartoffelrækkerne i København.

Han har det for en historiker måske spøjse synspunkt, at han ikke tror på, at man kan lære af historien. Den forandrer sig nemlig hele tiden, og derfor skriver historikerne den om igen og igen.

Søren Mørch har aldrig været bange for at udfordre pænheden. I 1991 erklærede han, at "det er klokkeklart vrøvl med den megen snak om, at vi danskere kan lære en masse af indvandrerne og flygtningene".

- Det er begrænset, hvad mennesker fra patriarkalske, gudfrygtige bondesamfund kan berige borgere i et højindustrialiseret samfund med. I mange henseender er vores kultur jo simpelthen den bedste, tilføjede han.

Den mangeårige lektor ved Syddansk Universitet har ofte givet sin historieskrivning et personligt og subjektivt tvist, hvor mange fagfæller vil bedyre deres tilstræbte objektivitet.

Søren Mørch har under sit virke på universitetet i Odense også brugt 10 år som leder af Center for Mellemøststudier. I 2003 modtog han Rosenkjærprisen af DR for at have formuleret svære videnskabelige emner på en lettilgængelig måde.