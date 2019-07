95 år: Stjerne for meget mere end en aften

Hun har været stjerne i en karriere, der har spændt hen over syv årtier. Hun har vundet en Oscar og en Emmy, har lavet film med Hitchcock og spillet sammen med de største mandlige stjerner fra 50'erne og 60'erne. Torsdag den 4. juli fylder den amerikanske skuespiller Eva Marie Saint 95 år.

Efter roller i tv-serier og på Broadway slog hun for alvor igennem i 1954 i Elia Kazans legendariske film "I Storbyens havn". Her spillede hun over for Marlon Brando i rollen som søsteren til en havnearbejder, der bliver myrdet i New Yorks hårde havnemiljø, og hvor hun går efter at fælde de skyldige. Den rolle indbragte Eva Marie Saint en Oscar for bedste kvindelige birolle.

I 1959 spillede hun over for Cary Grant i Alfred Hitchcocks forvekslingsthriller "Menneskejagt", der både involverer en udødelig flyjagt og en flugt ned over Mount Rushmore.

Året efter spillede hun over for Paul Newman i det historiske drama "Exodus" om oprettelsen af staten Israel.

Eva Marie Saint har brilleret mest i sine roller som smuk og handlekraftig blondine. Men trods den lange karriere har hun ikke indspillet et væld af film. Hun har indspillet så mange, som hun har haft lyst til, og det vil sige omkring 20.

- Jeg har aldrig været fanget mellem min familie og min karriere. Min familie kommer altid først, har Saint tidligere sagt.

Hun erkendte samtidig med åbne øjne, at hun næppe ville blive en superstjerne, men i hvert fald en stjerne, og det var også alt rigeligt.

I mange år spillede hun med i tv-serier, hvilket hun også høstede en Emmy for i 1990. I 2006 var hun Supermans mor i "Superman Returns", mens hun i 2014 spillede en på over 100 i den romantiske fantasyfilm "Winter's Tale".

- Det fik mig til at føle mig ung, sagde Saint, der dengang selv var tæt på 90.

Eva Marie Saint voksede op i New Jersey og var i 65 år gift med instruktøren Jeffrey Hayden, der døde som 90-årig i 2016. De to arbejdede i deres karrierer blandt andet sammen om tv-serier. Sammen har parret fået to børn. /ritzau