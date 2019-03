90 år: Overraskelser kan ikke udelukkes

Den tjekkiske premierminister, Andrej Babis, mente i november i fjor, at en af det gamle Tjekkoslovakiets store sønner skulle komme hjem.

At han skulle være tjekke.

Det er forfatteren Milan Kundera, det drejer sig om.

Kundera var systemkritiker i det kommunistiske Tjekkoslovakiet. I 1975 flygtede han til Frankrig, hvor han i 1981 blev fransk statsborger.

Nu er Kundera en gammel mand. Han fylder mandag den 1. april 90 år, og denne fødselsdag kunne han måske have fejret som tjekkisk statsborger, hvis han ville.

Premierminister Babis mødtes i november med forfatteren i Paris, og det var angiveligt her, at tilbuddet kom.

Men sådan gik det ikke, skriver det tyske nyhedsbureau dpa, der har talt med Kunderas ven Milan Uhde, der også er forfatter.

Hvis Kundera ville være tjekkisk statsborger, skulle han søge om alle mulige slags papirer, så det blev ikke til noget.

Uhde fortæller også, at der næppe holdes stor fest for Kundera den 1. april, for han plejer ikke at holde fest.

- Alle har ret til at fejre sin fødselsdag, og alle har ret til ikke at fejre fødselsdagen, siger Uhde.

Han bliver spurgt, om Kundera måske arbejder på en ny bog. Nej, svarer Uhde. Det er jeg ikke bekendt med. Men så tilføjer han:

- Men overraskelser kan ikke udelukkes.

Milan Kundera blev specielt kendt og berømt i 1988, da bogen "Tilværelsens ulidelige lethed", der handler om erotik og kærlighed i lyset af russernes invasion af Tjekkoslovakiet, blev filmatiseret med Juliette Binoche, Lena Olin og Daniel Day Lewis.

Bogen er fra 1983.

Kundera selv var ikke begejstret for filmen. Han forbød siden filmversioner af sine bøger.

Da kommunisterne overtog magten i Tjekkoslovakiet i 1948, blev han medlem af partiet. Han oplevede Foråret i Prag og blev endegyldigt smidt ud af kommunistpartiet i 1970.

Hans skarpe kritik af Sovjetunionen og invasionen af Tjekkoslovakiet førte til, at hans bøger blev blacklistet.

Men hans værker er blevet rost som noget af det mest indsigtsfulde, der er skrevet om mennesker under kommunismen.

Efter systemskiftet var der i Tjekkiet store forventninger til Kundera, som i mellemtiden var blevet et stort verdensnavn.

Mange håbede, at hans bøger nu ville udkomme på tjekkisk, og at han selv ville vende hjem. Men det skete ikke.

- Forandringen kom for sent for mig. For sent til at jeg endnu engang kunne - og ville - omvælte mit liv og skifte mit hjem, har han forklaret i forordet til romanen "Udødeligheden" fra 1990. /ritzau