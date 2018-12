89 i audiens hos kronprinsen

89 kvinder og mænd mødte mandag til audiens hos kronprins Frederik på Christiansborg Slot.

For udnævnelse til kommandør af dannebrogordenen takkede: Bestyrelsesformand for Kirkbi A/S, kammerherre, Kjeld Kirk Kristiansen, 7190 Billund, generalmajor i Hæren, Jens Henning Garly, 4200 Slagelse, ambassadør i Portugal, Lars Faaborg-Andersen, Lissabon. Følgende takkede for udnævnelse til ridder af 1. grad af dannebrogordenen: Direktør i Skat, Merete Agergaard, 4000 Roskilde, stabschef i Københavns Vestegns Politi, Karen Marie Olesen, 1961 Frederiksberg C, underdirektør i Skat, Indsats, Store Selskaber, Hans Lei Johansen From, 2635 Ishøj, dommer ved Retten i Viborg, Torben Bybjerg Nielsen, 8620 Kjellerup. Følgende takkede for udnævnelsen til ridder af dannebrogordenen: Oberstløjtnant i Hæren, Nicolai Abildgaard, 3700 Rønne, oberstløjtnant i Hæren, Brian Busk, 9000 Aalborg, bestyrelsesformand, Flemming Edvard Ipsen, 2900 Hellerup, oberstløjtnant af reserven i Hæren, Morten Midgaard Fogt, 8600 Silkeborg, oberstløjtnant af reserven i Hæren, Hasse Resenbro, 2900 Hellerup, sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Claes Frank Mørch, 9690 Fjerritslev, major i Flyvevåbnet, Ole Andersen, 3360 Liseleje, sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Steen Støttrup, 3540 Lynge. Følgende takkede for den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. director, Tonnage, Ports & Authorities i Unifeeder A/S, Per Jørgen Riis Dalgaard, 8362 Hørning, production Manager i EagleBurgmann KE A/S, Vagn Kristensen, 6990 Ulfborg, senior Manager Specialist i Lego System A/S, Pierre Mifsud, 7100 Vejle, kaptajn i A.P. Møller - Mærsk A/S, Poul Vejhe Møller, 5700 Svendborg, fhv. sjakbajs i NCC Industry A/S, Aksel Møller, 8722 Hedensted, servicechef i IBM Danmark A/S, Jens Ryø, 7080 Børkop, salgschef i MAN Energy Solution, Leon Arne Juul Andersen, 4930 Maribo. For den kongelige belønningsmedalje takkede: Fhv. ingeniør i Lyngkilde a/s, Birthe Kjær Grand, 4700 Næstved, fhv. regnskabschef i Søren Enggaard A/S, Jytte Nielsen, 9230 Svendstrup J, marschal i Aalborg Lufthavn, Leif Lund Andreasen, 9492 Blokhus, kunderådgiver i Arbejdernes Landsbank, Susanne Geisler Petersen, 5800 Nyborg, fhv. privatrådgiver i Handelsbanken, Karen Odgård, 7400 Herning, fhv. bioanalytiker på Filadelfia, Anne Margrethe Schneekloth Christiansen, 4293 Dianalund, farmakonom på Løve Apotek i Thisted, Hanne Brøchner Poulsen, 7700 Thisted, fhv. kundesupportassistent i Praxair Danmark A/S, Birthe Marie Andersen, 7000 Fredericia, fhv. klinikassistent hos Tandlæge Benny Frømann, Johanne Dahl Andersen, 7800 Skive, fhv. salgsassistent i Coop Danmark A/S, Bente Hjortine Lauridsen, 6100 Haderslev, salgsassistent i Saaby's Eftf., Inge Anne Grønnehøj, 4100 Ringsted, fhv. autotekniker i Autohallen Kalundborg A/S, Erik Reuber Larsen, 4270 Høng, fhv. specialarbejder i Entreprenørfirmaet Gert Møller & Co A/S, Freddy Ib Sørensen, 4100 Ringsted, fhv. lagermedarbejder i Niels Mikkelsens Trikotagefabrik A/S, Tage Rytter Petersen, 8600 Silkeborg. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Seniorsergent i Hæren, Michael Frøslev, 6840 Oksbøl, seniorsergentent i Flyvevåbnet, Kim Stern, 9370 Hals, trafikkontrollør i Trafikselskabet Movia, Peter Zoltan Kertesz, 2630 Taastrup, sygeplejerske på Regionshospital Nordjylland - Thisted, Britta Linbjerg Lynggaard, 7900 Nykøbing M, overkartograf i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Berit Holse, 3300 Frederiksværk, sygeplejerske på Holbæk Sygehus, Gitte Margit Kørschen, 4400 Kalundborg, administrativ leder på Kirkebakkeskolen, Hanne Neustrup, 7323 Give, værkstedsmedarbejder i Camillagården, Else Margrethe Larsen, 5220 Odense SØ, værkstedsmedarbejder i Værkstedet Bregnevej, Gitte Madsen, 5230 Odense M, værkstedsmedarbejder i Camillagården, Bjarne Stig Hansen, 5230 Odense M, borgerrådgiver i Holstebro Kommune, Conni Dalsgaard Madsen, 6990 Ulfborg, socialrådgiver på Amager og Hvidovre Hospital, Christine Refslund Bjerregaard, 1967 Frederiksberg C, kontorfuldmægtig i Københavns Byret, Anette Christiansen, 2770 Kastrup, ekspeditionssekretær i Frederiksberg Kommune, Pia Rubek Jørgensen, 2300 København S, lægesekretær på Næstved Sygehus, Susanne Elizabeth Stampe Andersen, 4700 Næstved, jobkonsulent i Sønderborg Kommune, Birgit Sørup Heinsen, 6400 Sønderborg, fagkonsulent i Skat, person, Ejvind Bo Knudsen, 6823 Ansager, personalekonsulent på Aabybro Rådhus, Lisbeth Hvarregaard, 9492 Blokhus, fuldmægtig i Esbjerg Kommune, Eva Mette Kruse, 6690 Gørding, kontorfuldmægtig i Ringe Fængsel, Hanne Margrethe Duus, 5672 Broby, specialist i Vejle Kommune, Birgitte Hrouda Thomsen, 7100 Vejle, overassistent i Frederiksberg Kommune, Vinnie Japp, 2000 Frederiksberg, bioanalytiker på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Lisbet Mortensen, 5000 Odense, overlærer på Søndermarkskolen, Pernille Lise Arntzen, 3520 Farum, kartograf i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Flemming Hjorth Jensen, 4330 Hvalsø, kartograf i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Alex Johanneson, 2650 Hvidovre, overlærer på Engelsborgskolen, Mette Madsen, 2840 Holte, overassistent i Center for Social Indsats, Karin Marie Blæsbjerg Nielsen, 7500 Holstebro, overlærer på Hvide Sande Skole, Ellen Merrild Lange, 6950 Ringkøbing, overassistent i Kalundborg Kommune, Vibeke Karlsson, 4400 Kalundborg, administrativ medarbejder ved Jammerbugt Kommune, Hanne Rasmussen Christiansen, 9490 Jammerbugt, sygehjælper i Fredensborg Kommune, Jytte Eriksen, 3480 Fredensborg, lærer på Humlebæk Skole, Annie Birte Stauner Olsen, 3000 Helsingør, sekretariatsmedarbejder i Struer Kommune, Jette Pilgaard, 7600 Struer, social- og sundhedsassistent i Sorø Sundhed og Omsorg, Kirsten Colding Brauer, 4180 Sorø, sygehjælper i Oasen, Næstved Kommune, Gitte Susanne Nielsen, 4262 Sandved, tandklinikassistent i Rebild Kommunale Tandpleje, Kirsten Pedersen, 9575 Terndrup, distriktstandklinikassistent i Næstved Kommunale Tandpleje, Karin Else Medholdt Hansen, 4700 Næstved, social- og sundhedsassistent i Bostedet Auktionsvej, Jytte Christensen, 7760 Hurup Thy, sygehjælper i Guldborgsund kommune, Joan Mejlstrup Jensen, 4800 Nykøbing F, social- og sundhedsassistent på Birkehøj Ældrecenter, Hanne Adamsen, 9530 Støvring, specialarbejder i Hjørring Kommune, Niels Bøje Johansen, 9800 Hjørring, brolægger i Fredericia Kommune, Olaf Hyldahl Nielsen, 7000 Fredericia, pædagogisk medarbejder i Vuggestuen Ugandavej, Helle Kruckow, 2770 Kastrup. Følgende takkede for udnævnelse: Divisionschef i Hjemmeværnskommandoen, Pernille Vedsgaard Langeberg, 2200 København N, provst i Tønder Provsti, Christina Rygaard Kristiansen, 6270 Tønder, oberstløjtnant i Flyvevåbnet, Jacob Barfoed, 6000 Kolding, oberstløjtnant i Flyvevåbnet, Søren Vinther Jensen, 3450 Allerød, chefanklager i Nordsjællands Politi, Pauline Popp-Madsen, 2800 Kgs. Lyngby, ambassadør i Abuja, Jesper Kamp, Abuja, Nigeria, oberstløjtnant i Hæren, Gert Damgaard Knudsen, 5485 Skamby, kommandørkaptajn, Michael Gerhard Landmark, 2980 Kokkedal. Følgende var i afskedsaudiens: Oberstløjtnant i Hæren, Susanne Gaarn Skov, 8620 Kjellerup /ritzau/