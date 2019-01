82 i audiens hos dronningen

82 kvinder og mænd mødte mandag til audiens hos dronning Margrethe på Christiansborg Slot

For udnævnelse til kommandør af dannebrogordenen takkede: Oberst i Hæren, Lars Baier, 9750 Østervrå. Følgende takkede for udnævnelse til ridder af 1. grad af dannebrogordenen: Adm. direktør i Dansk Transport og Logistik, Erik Jørgen Østergaard, 3000 Helsingør. Følgende takkede for udnævnelsen til ridder af dannebrogordenen: Afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Stig Moes Nørgaard, 2720 Vanløse, byrådsmedlem i Sorø Kommune, Per Hovmand, 4293 Dianalund, iT Underdirektør i Landbrugsstyrelsen, Franci Susanne Johansen, 1428 København K, vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen, Flemming Christiansen, 4000 Roskilde, administrerende direktør for Museum Sydøstdanmark, Keld Møller Hansen, 4772 Langebæk, professor ved Aarhus Universitet, dr.phil., Susan Audrey Wright, 2400 , København NV, fhv. skibsreder, Flemming Robert Jacobs, 1055 København K, ankechef i Ankestyrelsen, Jannie Bjørn Kristensen, 9500 Hobro, professor ved Københavns Universitet, ph.d., Claus Thustrup Kreiner, 2830 Virum, kontorchef i Ankestyrelsen, Morten Stach Lauritsen, 2770 Kastrup, oberstløjtnant af reserven i Hæren, Jan Hjortshøj, 8660 Skanderborg, chefpolitiinspektør i Københavns Politi, Jørgen Bergen Skov, 2000 Frederiksberg, professor ved Københavns Universitet, dr.jur., Peter Mortensen, 1553 København V, kontorchef i Danmarks Statistik, Per Marius Ejby Poulsen, 2100 København Ø, chefpolitiinspektør i Rigspolitiet, Lene Sørensen, 2900 Hellerup, kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet, Peter Østergård Have, 2000 Frederiksberg, chefpolitiinspektør i Rigspolitiet, Søren Thomassen, 2820 Gentofte. Følgende takkede for den kongelige belønningsmedalje med krone: Administrativ support i Sant-Gobain Distribution Denmark A/S, Carsten Nørnberg Andersen, 9270 Klarup, kørselsleder i Gislev Rejser A/S, Ole Kristen Andersen, 5750 Ringe, fhv. Head of Trading i Nordea Investment Management AB, Per Møller, 4200 Slagelse. For den kongelige belønningsmedalje takkede: Ingeniør i Bukh, Niels Kenneth Larsen, 6230 Rødekro, fhv. Senior Business Development Manager i Haldor Topsøe A/S, Laif Chawes, 3400 Hillerød, landbrugsrådgiver i Nordea Landbrugscenter Jylland Syd og Fyn, Berit Sørensen, 5700 Svendborg, fhv. ambulancebehandler i Falck Danmark A/S, Robert Speeich, 4174 Jystrup Midtsj, privatrådgiver i Sydbank A/S, Christa Meier, 8543 Hornslet, fhv. autotransportredder i Falck Danmark A/S, Finn Staal Hansen, 3460 Birkerød, fhv. redder i Falck Danmark A/S, Inge Sværke Kaare, 4873 Væggerløse, seniorkonsulent i Sweco Danmark, Poul Eli Duch-Hansen, 2800 Kgs. Lyngby, fhv. Passenger Service Coordinator i SAS Ground Handling A/S, Nina Lund, 4653 Karise, fhv. farmakonom på Vejle Gorms Apotek, Birte Ærenlund Andersen, 7000 Fredericia, møbelsnedker i KC Møbler ApS, Mogens Danny Bech, 2300 København S, fhv. Account Manager i Nordea, Susan Huus Petersen, 2740 Skovlunde, fhv. Key Account Manager i Flügger A/S, Dan Elov Ruppert, 6710 Esbjerg V, klinikassistent ved Tandlægerne Dæmningen 66, Lone Juhl Karlsen, 7100 Vejle, fhv. distributionsassistent i A/S Bladkompagniet, Bent Ove Jakobsen, 1705 København V, bygningsmaler i Malerselskabet SBM A/S, Ejnar Jens Kristian Geisler, 2700 Brønshøj, tømrer i HP Byg A/S, Peer Toft, 9480 Løkken. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Overflyveleder i Naviair, Helle Dissing-Andersen, 2791 Dragør, formand i Værkstedsservice Jobcentret i Horsens Kommune, Ove Jensen, 8762 Flemming, operationssygeplejerske på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Hanne Margrethe Jørgensen, 5700 Svendborg, sektionsleder i Rigsarkivet, Herdis Irene Jensen, 8800 Viborg, overflyveleder i Naviair, Lisbeth Holst, 2625 Vallensbæk, konsulent i Region Sjælland, Koncern IT, Birgit Jeppesen, 4671 Strøby, fuldmægtig i Skive Kommune, Inge Kaastrup, 7800 Skive, specialist i Randers Kommune, Merete Timm, 8920 Randers NV, konsulent i Skattestyrelsen, Susanne Mogensen, 2000 Frederiksberg, økonomikonsulent i Halsnæs Kommune, Lis Kristensen, 3390 Hundested, kontorfuldmægtig i Østre Landsret, Finn Vognbjerg Mouritsen, 2300 København S, økonomikonsulent i Odense Kommune, Anne Karina Lenskjold, 5642 Millinge, overlærer på Distriktsskolen Vest, Dannelundafdelingen, Mette Hellesøe, 4983 Dannemare, overassistent i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Ole Nitsche Sørensen, 2970 Hørsholm, 1. Tandklinikassistent i Syddjurs Kommunale Tandpleje, Susanne Callesen Ravn, 8400 Ebeltoft, socialpædagog i Vasac Kulturhuset, Slagelse Kommune, Bente Hansen, 4270 Høng, social- og sundhedsassistent i Marielund Center for Socialpsykiatri, Bente Kristensen, 6000 Kolding, sygehjælper på Harboøre Omsorgscenter, Lissy Holm Rasmussen, 7673 Harboøre, teknisk servicemedarbejder i Rudersdal Kommune, Tommy Robert Jensen, 3460 Birkerød, lærer på Byskovskolen afd. Asgård, Janne Birgit Binderup, 4100 Ringsted, administrativ sagsbehandler i Odense Kommune, Janne Hansen, 5463 Harndrup, kontorassistent i Viborg Kommune, Lene Grønbæk, 7470 Karup J, lærer ved Holbæk 10. klassecenter, Bodil Vincentzen Næsted, 4300 Holbæk, plejehjemsassistent på Plejecentret Sofiegården, Lene Marie Hedegaard, 7100 Vejle, social- og sundhedshjælper på Center for Ældre, Lunden 1, Britta Marianne Pedersen, 3720 Aakirkeby, social- og sundhedsassistent på Aalborg Universitetshospital, Mona Vigsø, 9370 Hals, pædagogmedhjælper i Børnehuset Tryllefløjten, Anna Lise Sørensen, 5000 Odense, social- og Sundhedsassistent på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Didde Anne Edelborg Rasmussen, 5700 Svendborg, dagplejer i Horsens Kommune, Bodil Andrea Hedegaard, 8740 Brændstrup, rengøringsassistent i Lejre Kommune, Britta Backman Jensen, 4330 Hvalsø, dagplejer i Hjørring Kommunale Dagpleje, Hanne Risager, 9800 Hjørring, teknisk servicemedarbejder i Tolderlundsvej 2, Odense Kommune, Lars Vikkelsø Drejer, 5000 Odense. For udnævnelser takkede: Dommer ved Retten på Frederiksberg, Jesper Jarnit, 3500 Værløse, dommer ved Retten i Glostrup, Martin Broms, 3500 Værløse, politiinspektør i Rigspolitiet, Claus Birkelyng, 3480 Fredensborg, politiinspektør i Rigspolitiet, Tenna Wilbert, 2625 Vallensbæk, oberstløjtnant i Hæren, Kim Willum Hansen Guldbech, 2791 Dragør, chefanklager i Midt- og Vestsjællands Politi, Helene Vosgerau Schrøder, 2764 Smørum, politidirektør i Rigspolitiet, John Vestergaard, 1661 København V, oberst i Hæren, Lars Mouritsen, 6100 Haderslev, oberst i Flyvevåbnet, Klaus Holtum Qvist, 2870 Dyssegård, oberstløjtnant i Hæren, Henrik Skovhave, 3900 Nuuk, oberstløjtnant i Hæren, Jesper Strøier, 8800 Viborg. /ritzau/