Med uformel titel af stjerneadvokat og sit navn skrevet med guldbogstaver på facaden af en af Danmarks dyreste adresser i København var Johan Schlüter i en årrække landets juridiske sværvægtere på sit felt.

Når han tirsdag den 18. juni fylder 75 år, er stjernestøvet imidlertid forduftet - blæst væk af en langvarig svindelsag, der efterlod Johan Schlüter konkurs, uden ret til at kalde sig advokat og med en betinget dom på fire års fængsel.

Johan Schlüter blev i 1970 uddannet jurist fra Københavns Universitet.

I årtierne, der fulgte, etablerede han sig som advokat for musik-, tv- og filmbranchens ophavsrettigheder og stod blandt andet bag AntiPiratGruppen og foreningen Rettighedsalliancen.

Pengene rullede ind, og Schlüter åbnede sit eget advokatfirma, der fik adresse på den fashionable Højbro Plads over for Christiansborg. I 2015 gik det dog for alvor galt.

En af advokatfirmaets kunder, Producentforeningen, beskyldte efter en revisionsundersøgelse Johan Schlüters firma for at have snydt foreningen for op mod 100 millioner kroner.

Kunderne flygtede, og som konsekvens af sagen blev Johan Schlüters advokatfirma erklæret konkurs af Sø- og Handelsretten.

I den efterfølgende retssag blev både Schlüter og to af hans partnere sidste år idømt lange straffe.

For Johan Schlüters vedkommende lød straffen på fire års fængsel, som dog blev gjort betinget med henvisning til hans alder. Samtidig blev han frakendt retten til at virke som advokat.

Den detroniserede jurist overvejede at anke sagen, men endte med at acceptere straffen med henvisning til sin familie og sit helbred.

- Jeg har ikke kræfterne til det. Jeg kan ikke indgå i en ny opslidende retssag. Livet er for kort, skrev han i en pressemeddelelse.

Hans to meddømte har begge anket deres dom. /ritzau