75 år: Hvis der er nogen, der ved noget om EU, så er det Finn Laursen

Professor, ph.d., Finn Laursen, Odense, fylder 75 år mandag den 17. juni.

Han blev født i Kirkebæk ved Viborg, er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet 1974 og har en ph.d. fra University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 1980 med en afhandling om amerikansk havretspolitik.

Efter et år som post-doc ved Princeton University fik han sin første fuldtids ansættelse ved Odense Universitet i 1981. Så blev det til et år som forsker ved Woods Hole Oceanographic Institution i USA 1984-85 efterfulgt af et lektorat ved London School of Economics 1985-88.

I årene 1988-1995 var han professor ved Det Europæiske Institut for Offentlig Administration i Maastricht. De følgende år ledede han Thorkil Kristensen Instituttet ved Sydjysk Universitetscenter i Esbjerg for så at blive professor i International politik ved det nydannede Syddansk Universitet i Odense 1999-2006.

Hans sidste fuldtids ansættelse var som forskningsprofessor og leder af et EU-center ved Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada.

Finn Laursen har skrevet og redigeret mere end 25 bøger og fået udgiver over 100 artikler eller bogkapitler, der mest vedrører forskellige aspekter af europæisk integration.

Han er for tiden chefredaktør af et leksikon om EU-politik, der udgives af Oxford University Press, og underviser nu og da som ekstern lektor på Aarhus Universitet.

Han arbejder desuden på en bog om EUs havpolitik, som bliver udgivet næste år. /Berlingske