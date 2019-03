75 år: Han vil vække vores indre salamander

En afhugget arm, der vokser ud igen, eller et ødelagt øje, der reparerer sig selv.

Det lyder som noget fra en film om superhelte, men spørger man forsker og professor i biomedicin Lars Bolund, er det langtfra umuligt.

Lars Bolund, der fylder 75 år onsdag den 20. marts, er født i Sverige og uddannet læge og forsker fra Karolinska Instituttet i Stockholm.

I begyndelsen af 1976 blev han professor i klinisk genetik på Aarhus Universitet, men er nu ansat 20 procent af tiden som ekstern professor ved universitetet.

Størstedelen af sin tid bruger han nemlig i Kina, hvor han er ved at opbygge The Lars Bolund Institute of Regenerative Medicine, som er et resultat af et mangeårigt samarbejde med verdens største genforskningsvirksomhed, BGI.

Her forsker Lars Bolund i at omprogrammere celler, så kroppen kan hele sig selv.

- Folk bliver ældre og får den ene kroniske sygdom efter den anden, og det knækker sygehusvæsenet i mange lande, forklarer han.

- I og med vi lever længere, skal vi også prøve at få vores sundhed til at vare længere.

Forskerne kigger mod salamandere for inspiration.

- Som fostre var vi gode til at reparere ødelagte organer, men den evne har vi tabt. Salamandere har beholdt evnen, og det kan vi lære en del af.

For sit eget vedkommende håber Lars Bolund et ende sine dage som sin første bil.

- Det var en Saab, og den kørte og kørte, og jeg havde aldrig problemer med den. Pludselig en dag begyndte den at skrante, så jeg kørte den på værksted, fortæller professoren.

- De kastede et enkelt blik på den, og så fik jeg 50 kroner for bagklappen. Det synes jeg, var en flot død. Det er min egen målsætning - at dø som den Saab. Alt er brugt, og der er ingen grund til at reparere noget, men indtil da har alting fungeret optimalt. /ritzau