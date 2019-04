75 år: Gottrup stod bag unikt sårcenter i Odense

Artikel - Berlingske Cross Media

Professor, fhv. overlæge, dr.med. Finn Gottrup, København, fylder 75 år tirsdag den 2. april.

Hans stor interesse i mange år som læge har været at udbrede kendskabet til processen kaldet sårheling og den store patientgruppe, der dagligt lider af et ikke helende sår - ca. 60.000 i Danmark.

Han har været med til at etablere Dansk Selskab for Sårheling og været præsident i de to europæiske sårforeninger. Desuden har han været med til at oprette og organisere sårcentre i København og Odense. De er unikke på verdensplan, idet de var de første centre af den art i verden.

Finn Gottrup er cand.med. fra Aarhus Universitet 1971 og uddannede sig til speciallæge i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi.

I 1991 blev han forskningsrådprofessor ved Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og 2003 klinisk professor i kirurgi ved Syddansk Universitet i Odense.

Han har været ledende overlæge ved Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, og specialeansvarlig overlæge på Universitetscenter for Sårheling, Odense Universitetshospital.

Han er for øjeblikket speciallæge-konsulent på deltid ved Videncenter for Sårheling.

Finn Gottrup har drevet sport på højt plan, især håndbold, og interesseret sig meget for fotografering.

I dag er cykling den foretrukne motion, hvilket hans flytning til Vesterbro sidste år har været medvirkende til. Desuden nyder han den vestjyske natur i sit sommerhus. /Berlingske