75 år: Et liv i magtens rugekasse

Palle Svensson er uddannet cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet i 1972. I en årrække var han først adjunkt og derefter lektor samme sted og fra 2001 professor på det, der kaldes "magtens rugekasse" for evnen til at spytte dygtige embedsmænd og politikere ud i bundter.

Mandag den 4. februar fylder Palle Svensson 75 år.

Eksperten i noget så essentielt som vores alle sammens demokrati gik på pension i 2012, men som professor emeritus holder Svensson sig fagligt i gang ved at forelæse på Folkeuniversitetet, være censor, rejse til konferencer og skrive artikler.

Og han kommer fortsat regelmæssigt på instituttet for at bevare kontakten til kolleger og venner og hente bøger fra Statsbiblioteket til fordybelse.

Palle Svenssons disputats fra 1996 hed "Demokratiets krise?" og var en analyse af dansk politik i 1970'erne.

Han har gennem hele sin karriere arbejdet med, hvordan de politiske institutioner udvikler sig og tilpasser sig.

Og han blander sig fortsat og udtaler sig, når han bliver spurgt, senest om blandt andet initiativet med borgerforslag, hvor 50.000 underskrifter kan sende en sag til behandling i Folketinget.

Derudover er Palle Svensson glad for at rejse, ikke mindst til Italien i et forsøg på at holde det italienske sprog lidt ved lige.

Og ellers går tiden med familien og ikke mindst to børnebørn, som bor tæt på. /ritzau