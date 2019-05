70 år: Nyrups skatteminister udskød politisk farvel

Efter et langt liv i politik meddelte Ole Stavad i oktober 2016, at han agtede at stoppe den politiske karriere med udgangen af det følgende år.

Alligevel er nordjyden, der lørdag den 1. juni fylder 70 år, fortsat aktiv i politik.

For i mangel af en oplagt kandidat, der kunne repræsentere Jammerbugt Kommune og hjembyen Brovst, lod han sig overtale til at stille op ved regionsvalget forrige år og blev valgt ind.

Dermed prøver den erfarne politiker kræfter med regional politik, som ifølge ham selv ikke er synderligt væsensforskelligt fra det, der foregår i byrådssalen eller i Folketinget.

- Det handler basalt set om det samme. Der skal træffes en masse beslutninger, hvor man ikke altid kan få det, som man vil have det. Så skal man kunne snakke sig til rette og finde et kompromis, som flest mulige kan leve med, siger han.

Stavad er uddannet bankmand og blev valgt ind i Folketinget i juli 1980. Han markerede sig særligt på det skattepolitiske område. Både med ordførerposter og som formand for Folketings Skatte- og Afgiftsudvalg.

Jobbet som skatteminister fik han første gang i januar 1993 i statsminister Poul Nyrup Rasmussens første regering.

Han sad dog kun halvandet år, før en sag om et skattefradrag i forbindelse med Spar Nords overtagelse af den krakkede Himmerlandsbanken medførte en fyring.

Forseelsen var dog ikke værre, end at Stavad fire år senere igen blev spurgt, om han ville være den øverste ansvarlige for skatteområdet.

Senere blev han i forbindelse med en regeringsrokade erhvervsminister. Det holdt dog kun et års tid, inden Anders Fogh Rasmussens (V) valgsejr i 2001 medførte et vagtskifte.

Fødselaren er bortrejst på den runde dag, som han blandt andet skal fejre med sin kone Kaja.

De mødte hinanden på arbejdspladsen i Han Herreders Sparekasses hovedsæde i Fjerritslev og har holdt sammen så længe, at de næste år kan fejre 40-års bryllupsdag. /ritzau