70 år: Han tabte kampen om lukkeloven

Efter at være vokset op i et traditionelt, socialdemokratisk hjem på Vestamager begyndte Jørgen Hoppe som elev i Arbejdernes Landsbank i 1965.

Det blev starten på en sammensmeltning med fagbevægelsen, der skulle vise sig at vare næsten fem årtier.

Hoppe kan fejre 70 år søndag den 13. januar.

Få år efter han var blevet valgt ind i HK Ungdoms bestyrelse, blev en ung Hoppe tillidsmand for sin bankfilial. Allerede i 1973 blev han ansat som konsulent for fagforbundet.

Med en blanding af stærke holdninger og mild facon steg han i graderne og blev i 1992 valgt som sektorformand for HK Handel.

Han var således spydspidsen for ansatte i dansk detailhandel i næsten ti overenskomster frem til sin pension i 2012.

- Han er sig selv uden så meget sniksnak og laver ikke unødige konflikter for at få opmærksomhed, sagde Ole Wehlast, formand for Fødevareforbundet, dengang om Hoppe til Berlingske.

Han kaldte desuden Jørgen Hoppe for en "klassisk fagforeningsmand".

Med sin exit i 2012 forlod Jørgen Hoppe en generelt presset fagbevægelse med faldende medlemstal og engagement.

Ifølge mediet detailfolk.dk håbede han derfor, at de nye generationer vil arbejde på at skabe tættere kontakt mellem medlemmerne og deres organisationer.

I fritiden sidder Hoppe ikke på hænderne. Han har holdt sig i gang med alt fra cykling til yoga, som pensionstiden byder på masser af tid til.

Spurgt om karrierens største bedrift har Hoppe peget på "sikringen af arbejdstiden i forbindelse med ophævelsen af lukkeloven". Han var dog stor modstander af selve ophævelsen. /ritzau