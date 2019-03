70 år: Han rocker videre så længe han kan

Med over 50 år i branchen og flere end 3000 koncerter bag sig kunne man tilgive Henning Stærk for at være mæt.

Men den garvede musiker, der onsdag den 20. marts fylder 70 år, er snart på landevejen med sit band igen.

- Jeg har planlagt at blive ved, til jeg styrter, sagde den Holstebro-fødte musiker til Ekstra Bladet for godt et år siden.

I år fejrer han de syv årtier med endnu en etape af sin "Never Ending Tour", der begynder næste måned og bringer ham rundt i Danmark.

- Lysten til musikken og den magi, der opstår, når man spiller en koncert for et medlevende publikum, holder mig i gang. Og med årene er jeg blevet stadigt gladere for at spille lige nøjagtig den musik, jeg holder allermest af, siger Henning Stærk op til turnéen.

Slidgigten sætter dog sine spor, så blues- og rockmusikeren er knap så rørlig som i sine unge dage. Og rockens cigaretter og alkohol er efter lægens råd bandlyst.

Det er da også helt tilbage i 1967, at man finder Henning Stærks første musikalske udgivelse, som blev vundet i kraft af en andenplads til DM i pigtrådsmusik.

De første mange år af karrieren kombinerede han rollen som trommeslager og sanger, blandt andet i orkestre som Spillemændene og Gnags.

Som soloartist satsede han dog på sangen og guitarspillet, og fra 1981 til 2009 har han udgivet 14 plader under eget navn. Og altså rocket flittigt fra scene til scene i både ind- og udland. /ritzau