Jaroslaw Kaczynski har været en kendt person i Polen i snart 60 år.

Han og hans 45 minutter yngre lillebror spillede i 1962 hovedrollerne i den populære polske børnefilm "Om de to bøller, der stjal Månen".

Barnestjernen er nu en moden mand, der tirsdag den 18. juni fylder 70 år.

Og han er nu en person, der ikke alene er kendt i Polen. Omverdenen kender også den jurauddannede politiker, der er parlamentsmedlem og leder af Polens regerende parti, det konservative og EU-skeptiske Lov og Retfærdighedsparti (PiS).

Et parti, der sætter polske værdier højt. Ifølge Kaczinski indebærer det accept af kristendom og familiens kerneværdier.

Homoseksualitet og LGBT hører ikke til blandt værdierne.

Han er ikke premierminister - eller for den sags skyld minister for noget - men kendere af Polen er ikke i tvivl om, at det er Kaczinski, der trækker i trådene i Warszawa.

Han regnes også for at stå bag den domstolsreform, der blev vedtaget i 2017, og som tvangspensionerede 22 dommere. Det er blevet kraftigt kritiseret af EU.

Han er ikke bleg for at lægge sig ud med udlandet, specielt Rusland og Tyskland, som Polen igennem historien ikke har gode erfaringer med.

Jaroslaw Kaczynski stiftede partiet PiS i 2001 sammen med sin tvillingbror, Lech.

Fra begyndelsen stod det klart, at de havde en rollefordeling. Veltalende Lech kunne søge kompromisset. Jaroslaw støbte kuglerne bag scenen.

I 2005 vandt Lech Kaczynski præsidentvalget over Donald Tusk, EU's nuværende præsident. Året efter blev Jaroslaw Kaczynski premierminister.

Nu sad brødrene på magten, men ved valget i 2007 mistede Jaroslaw posten igen.

Og tre år senere blev det værre. Da mistede han sin tvillingbror. Lech Kaczinski var stadig præsident, da et fly med så godt som hele den polske ledelse forulykkede nær en lufthavn i Smolensk i Rusland.

Her skulle polakkerne deltage i en mindeceremoni for ofrene for en russisk massakre mod polakker, Katyn-massakren i 1940. Alle 96 om bord omkom.

Det udløste et nyt præsidentvalg i Polen. Jaroslaw Kaczynski stillede op, men tabte.

I modsætning til sin nu afdøde bror har Jaroslaw Kaczinski ingen familie. Han har aldrig været gift, men han siges at være meget glad for katte.

Han har været en del af Polens nyere historie på godt og ondt. Tilbage i 1980 blev han involveret i fagforeningen Solidaritet, der blev ledet af Lech Walesa på skibsværftet i Gdansk. Det var her, at polakkernes opgør med det kommunistiske diktatur begyndte.

Efter kommunismens fald blev han chefredaktør for Solidaritets ugeavis og kancellichef for Lech Walesa, der i 1990 blev præsident.

Men de ragede uklar med hinanden, og Walesa fyrede ham i 1991. Men senere gik Kaczynski selv efter magten. /ritzau