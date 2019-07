70 år: Aalborgdreng blev verdensberømt Wagnertenor

I 12 år i træk sang operasangeren Poul Elming ved de berømte festspil i Bayreuth i Tyskland, hvor han brillerede som heltetenor i Richard Wagners operaer.

I dag har nordjyden, der søndag den 21. juli fylder 70 år, lagt sangen på hylden for i stedet at lede et hold unge studerende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium til onsdagskoncerter i København.

Poul Elming er uddannet sanger fra Nordjysk Musikkonservatorium. Han blev ansat i koret ved Den Jyske Opera i 1977 og blev senere solist samme sted.

Han blev tilknyttet Det Kongelige Teater i 1984.

På et tidspunkt fik han lagt sin stemme om fra baryton til tenor, og det blev hans adgangsbillet til Wagners verden og til festspillene for den berømte komponist i Bayreuth, hvor han debuterede i 1990.

I de følgende 12 år nåede Elming at synge i 96 forestillinger, blandt andet som Parsifal i det religiøse drama af samme navn, som Siegmund i "Valkyrien" og som Melot i "Tristan og Isolde".

Festspillene er ikke de eneste, der har haft glæde af ham, og Elming har ligeledes optrådt med stemmerne på nogle af verdens førende scener i byer som London, Wien, Paris og New York - for at nævne nogle få.

Men Poul Elming har dog også holdt godt fast i musikverdenen herhjemme, og i januar 2008 kunne han fejre 25-års jubilæum på Det Kongelige Teater.

På de år nåede han at spille et hav af forskellige roller og fik vist, at heltetenor-stemmen kunne meget andet end Wagner. Blandt andet i forestillinger som "Figaros Bryllup", "Don Carlos" og "Tryllefløjten".

I 2008 påtog han sig imidlertid en helt ny rolle og vendte hjem til Aalborg, da han begyndte som musikchef for Aalborg Symfoniorkester. Et job, han besad, indtil kontrakten udløb i 2011.

Siden dengang er Poul Elming - ud over at lede koncerter med Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums studerende - blevet formand for mindefonden for sangeren Aksel Schiøtz.

Han er desuden grundlægger af en international sangkonkurrence, The Lauritz Melchior International Singing Competition.

Poul Elming er i sine mange år som professionel blevet hædret med en række priser og legater, heriblandt Aksel Schiøtz Prisen og Edith Brodersens Mindelegat.

Han er gift med sopranen Eva Hess Thaysen, og parret har to børn. /ritzau