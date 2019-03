60 år: Taktfast trommeslager holder tempoet endnu

Indtil gennembruddet i begyndelsen af 1990'erne slæbte medlemmerne i gruppen Sods - senere Sort Sol - selv deres tunge udstyr ind og ud af spillesteder.

Trommeslager Tomas Ortved Larsen har været med siden begyndelsen i 1977.

Lørdag den 23. marts fylder han 60 år.

Musikken har altid haft en central plads i trommeslagerens liv, særligt i de unge år.

- Ungdommen bliver i dag holdt i kort snor. Min ungdom havde musikken som omdrejningspunkt, så vi havde nogle sociale sammenhænge, som knyttede os sammen, og det betød enormt meget.

I Tomas Ortved Larsens optik er der sket en forskydning, fra da han begyndte som musiker til nu.

- Folk bliver kendte "over night" for eksempel gennem konkurrenceprogrammer, så de springer leddet over, hvor man selv slæber sit eget udstyr. Det ved jeg ikke, om jeg synes, man kan eller bør. Der foregår stadig noget i undergrunden, som er dér, man tager chancer og eksperimenterer. Det glædes jeg stadig over.

Selv om han har været fast inventar på den danske rockscene i årtier, lider Tomas Ortved Larsen på ingen måde af stjernenykker.

- Vi blev ikke pludselig "superstar-badasses". Vi slæbte alt vores gear i mange år, før vi slog igennem, og man glemmer ikke det hårde arbejde bag successen.

Tomas Ortved Larsen har været medlem af duoen Cyklon Anti Cyklon, orkestret Alive With Worms og duoen Never.

Han er også en passioneret kunstmaler og tager udgangspunkt i sin interesse for arkæologi, minoisk kultur og græsk mytologi.

To gange om ugen underviser han også udviklingshæmmede i musikteori- og forståelse ved handicap- og specialskolen Suka.

Trommeslageren debuterede i foråret 2008 med sit soloalbum "Sun Pistol". Andet soloalbum "Catch" udkom i foråret 2012.

Trommeslageren er gift med skuespiller og medlem af duoen Supernova Cecilie Brask. Sammen har de en datter på 19 år og en søn på 15 år. /ritzau