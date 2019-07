60 år: My name is ... Vega

Til sin egen overraskelse brød Suzanne Vega i 1987 igennem verden over med sangen "Luka", og hun anses for at være en af de seneste årtiers fineste sangskrivere.

Vega, der den 11. juli fylder 60, er god ven af Danmark. Hun har med sin bløde stemme flere gange besøgt landet, og i 2005 blev hun udnævnt til H.C. Andersen-ambassadør.

Titlen som ambassadør førte hende til en oplevelse, der vil gøre mange danskere en smule jaloux.

- Der fulgte ikke rigtig nogen forpligtelser med ambassadørtitlen ud over at spise frokost med kronprins Frederik i Brooklyn, og det passede mig fint.

- Han er en cool fyr. Og jeg var da beæret over titlen, sagde hun i et interview med musikmagasinet Gaffa.

Hendes lavmælte og litterære stil som en sansende sangskriver har indbragt hende succes, og den amerikanske folk-rock-sanger modtog en Grammy i USA for hittet "Luka".

Derudover kan de fleste nok nynne med på sangen "Tom's Diner", der har en karakteristisk melodi.

Sommeren over turnerer hun rundt i verden, hvor hun også har slået et smut forbi Danmark og spillestedet Gazzværket i Aabenraa.

Suzanne Vega voksede op i et puertoricansk miljø på Manhattan i New York. Hun LP-debuterede i 1985 med "Suzanne Vega", der især blev en succes i England, og allerede året efter optrådte hun for to udsolgte huse i Londons Royal Albert Hall.

Dokumentarfilmproduceren D.A. Pennebaker optog en film med Suzanne Vega til BBC i 1990, og i 2004 lavede filminstruktøren Christopher Seufert en film om hende i fuld spillefilmlængde.

Flere af Vegas titler er blevet indspillet af andre kunstnere - herunder R.E.M og D.N.A. /Ritzau