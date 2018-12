60 år: Han elsker at spille improviseret teater

Michael Hasselflug har haft det allersjovest, når han har spillet improviseret teater, fordi han elsker ikke at vide, hvad der skal ske, når han går ind på scenen.

Til gengæld er den rolle, han allerhelst ville have spillet, hunden Kvik fra "Matador", fordi, som han siger, "når der er børn og hunde på scenen, er det kun dem, man kigger på".

Tirsdag den 1. januar fylder han 60 år.

Michael Hasselflug er født på Frederiksberg. Han blev uddannet skuespiller fra Aarhus Teater i 1986, og efter endt uddannelse var han tilknyttet teatret i tre år, før han flyttede til København og blev en del af Det Kongelige Teater.

Og gennem sine snart 35 år som skuespiller har Hasselflug medvirket i flere film, tv-serier og teaterforestillinger.

Men berømt er han ifølge ham selv aldrig blevet på trods af et bagkatalog af roller i både "Krøniken", "Badehotellet" og "Olsen Bandens sidste stik". Det er ellers noget, han gerne ville have nået.

- Det tætteste, jeg kom på berømmelse, var under første sæson af "Krøniken", hvor jeg blev genkendt i mit nabolag på Islands Brygge. Folk kendte én og nikkede og sagde "dav", og der var 14 dage, hvor det føltes som berømmelse.

- Så viste det sig så, at der var et afsnit, hvor jeg ikke var så sympatisk, og så holdt folk op med at nikke.

Selv om at Michael Hasselflug har spillet lidt af hvert, er teatret det, der har fyldt mest for ham.

Blandt andet har han de seneste 10 år årligt spillet rollen som politimester Bastian i Bellevue Teatrets opførelse af "Folk og røvere i Kardemommeby".

Og i mindst 12 år har han medvirket i sommerrevyer over hele landet. Desuden er hans stemme blevet brugt i tegnefilm, reklamer, dokumentarfilm og instruktionsvideoer.

På trods af sin store kærlighed til at stå på en scene ville Michael Hasselflug dog ikke ønske, at han kun havde lavet teater. Tværtimod.

- Hvis jeg kun var teaterskuespiller eller kun var filmskuespiller, ville jeg gå død i det. Det, at der har været variation, og at jeg har fået lov til at være den nye dreng i klassen, har været godt for mig. /ritzau