60 år: Fra kabyssen til toppen af staten

- Du skal være glad for, at du får Kettel her, sagde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til sin afløser, Mette Frederiksen (S), da nøglerne til Statsministeriet den 27. juni i år blev overdraget.

Kettel er Christian Kettel Thomsen, mangeårig departementschef i Statsministeriet.

Rollen har ikke bare gjort ham til et at de mest magtfulde mennesker i staten, men i hele Danmark ifølge Berlingskes magtanalyse.

Skudsmålet fra Lars Løkke Rasmussen lød på, at Christian Kettel Thomsen er "indbegrebet af en dygtig embedsmand". Men også, at han er "indbegrebet af, at politikere forgår, men embedsmænd består".

Det var understreget af, at det var anden gang, at Kettel som departementschef så Lars Løkke Rasmussen overgive nøglerne til den øverste post i dansk politik.

Karrieren i det offentlige startede i 1991, hvor 10 år som skibskok og hovmester hos A.P. Møller - Mærsk var blevet skiftet ud med en økonomuddannelse og en ansættelse som fuldmægtig i Finansministeriet.

Christian Kettel, der bliver beskrevet som lynende intelligent, immun over for pres og enormt hårdtarbejdende, blev i 2005 departementschef i Finansministeriet. Og i 2010 fik han ansvaret for Statsministeriet.

Her har han i snart 10 år været højre hånd og tjenende ånd for tre forskellige statsministre under seks forskellige regeringer.

Rollen som maskinmester i det politiske maskinrum er ikke gået stille af sig, og han er flere gange blevet beskyldt for at have fået fingrene beskidte i arbejdet.

Kort efter sin tiltræden kom det første slagsmål med rigsrevisoren om, hvorvidt han havde forholdt ham informationer.

Da Helle Thorning-Schmidt (S) tiltrådte som statsminister, og Henrik Sass Larsen (S) dramatisk ikke kunne sikkerhedsgodkendes som minister, var det Christian Kettel, der overbragte beskeden til den magtfulde socialdemokrat.

Han var samtidig tæt på at få en næse i sagen, hvor daværende justitsminister Morten Bødskov (S) gav falsk forklaring til Folketingets retsudvalg om, hvorfor et besøg på Christiania blev aflyst.

Men mens både Thorning-Schmidt og Sass Larsen er fortid i politik, består Christian Kettel som i Statsministeriet. Hvor han fortsat tjener den til enhver tid siddende statsminister.

Noget Lars Løkke Rasmussen noterede sig, da han for anden gang sagde farvel til sin højre hånd i Statsministeriet.

- Sms'er i hobetal hver eneste dag igennem flere år. Men så hører jeg pludselig ikke en lyd fra dig i fire år. Så er du Thornings departementschef. Da jeg så kommer herind igen, var du der med det samme. /ritzau