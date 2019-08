Hendes debut som minister i 1993 blev en kort omgang. Men hun vendte stærkt tilbage og opnåede blandt andet at blive Danmarks første og indtil nu eneste kvindelige finansminister.

Pia Gjellerup, som torsdag den 22. august fylder 60 år, repræsenterede Socialdemokratiet i Folketinget i cirka 20 år. Her blev hun kendt som en yderst kompetent og hårdtarbejdende politiker - med et lidt kedeligt image.

Det sidste passede hende ganske fint, for som hun sagde til Berlingske i 2007: "Jeg er i holdningsbranchen og ikke i underholdningsbranchen".

Allerede i 1982 trådte advokatdatteren fra Frederiksberg ind i kommunalbestyrelsen i samme kommune, og her blev hun i fem år, inden Folketinget kaldte.

Da Poul Nyrup Rasmussen blev statsminister i januar 1993, var den dengang 33-årige Pia Gjellerup med på holdet som justitsminister, men det varede kun i to måneder.

Så trak den cand.jur.-uddannede Gjellerup sig som minister, efter at hun var blevet kritiseret for sin rolle som bestyrelsesformand for den socialdemokratiske kursusejendom Solhavegård, der gik konkurs.

Hun blev året efter gruppeformand for Socialdemokratiet, og efter folketingsvalget i 1998 fik hun comeback på ministerholdet som erhvervsminister.

I det sidste års tid med Nyrup-regeringen fik Pia Gjellerup prøvet rollen som finansminister, og efter valgnederlaget i 2001 kom hun tilbage i rollen som S-gruppeformand.

Hun støttede Frank Jensen mod Helle Thorning-Schmidt ved S-formandsvalget i 2005, men efter Jensens nederlag begyndte tiden i dansk politik så småt at rinde ud.

- Jeg har haft muligheder for at prøve næsten det hele og alt, jeg gerne ville. Jeg har lagt både tid, kræfter og engagement i gerningen, og det i et omfang, at jeg vist for længe siden har afleveret et helt arbejdsliv i dansk politik, sagde Pia Gjellerup, da hun i 2007 meddelte sin afgang fra Folketinget.

Det skete til fordel for en stilling som leder af den politiske afdeling i fagforeningen Djøf.

I dag er hun centerleder ved Center for Offentlig Innovation. /ritzau