60 år: Aflyst færge skabte stor karriere i Spanien

Den tidligere danske fodboldspiller John Lauridsen skabte sig i 1980'erne en glorværdig karriere i spansk fodbold.

Det var dog en speciel detalje, der i oktober 1981 sendte ham fra Esbjerg til Espanyol.

Det var nemlig planen, at Lauridsen skulle til England for at skrive kontrakt med Ipswich, men færgen fra Esbjerg til Harwich blev aflyst på grund af uvejr, og den dygtige midtbanespiller måtte blive hjemme.

Samtidig tikkede der et tilbud ind fra Barcelona-klubben Espanyol, hvor han endte med at spille de næste syv år og blev en af klubbens bærende spillere.

John Lauridsen, der tirsdag den 2. april fylder 60 år, kan se tilbage på en fornem karriere i det spanske, hvor han også nåede at repræsentere Malaga i et par sæsoner.

I 1987 blev han kåret til den bedste udlænding i den bedste spanske fodboldrække. Han fik tilnavnet "El Rubio" - på dansk "den blonde" - med henvisning til sit lyse hår.

Året efter nåede midtbanespilleren, der også bar på et fint overskæg, sammen med Espanyol finalen i Uefa Cuppen, hvor holdet dog måtte se sig besejret af tyske Bayer Leverkusen.

I Danmark var Esbjerg hans klub, og da karrieren i Spanien var slut, vendte han retur til klubben på den jyske vestkyst for at spille i 2. division.

På landsholdet nåede han 27 kampe - primært som indskifter - fra 1981 til 1988, hvor det blev til tre mål.

Ved EM i 1984 i Frankrig scorede John Lauridsen blandt andet i 5-0-sejren over det tidligere Jugoslavien. Han kom ind fra bænken med 12 minutter tilbage og cementerede kort efter den danske sejr. /ritzau