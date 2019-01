56 i audiens hos dronningen

56 kvinder og mænd mødte mandag op til audiens hos dronning Margrethe.

For udnævnelse til kommandør af dannebrogordenen takkede:Bestyrelsesformand for Danfoss A/S, kammerherre, Jørgen Mads Clausen, 6400 Sønderborg. Følgende takkede for udnævnelse til ridder af 1. grad af dannebrogordenen:Dommer ved Retten på Frederiksberg, Peter Brund, 2930 Klampenborg, dommer ved Retten i Randers, Lene Hjerrild, 8240 Risskov. Følgende takkede for udnævnelsen til ridder af dannebrogordenen:Chefkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Gertie Elise Lund, 2920 Charlottenlund, viceborgmester i Fanø Kommune, Erik Nørreby, 6720 Fanø, direktør, vicedekan, civilingeniør, Lic.Tech. ved Danmarks Tekniske Universitet, Lars Dyreborg Christoffersen, 4000 Roskilde, direktør ved VIA University College, Konstantin Lassihiotakis, 8700 Horsens, direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, 2800 Kgs. Lyngby, oberstløjtnant i Hæren, Henrik Kolding Kristensen, 6800 Varde, professor ved Københavns Universitet, fil.dr., Helena Cathrina Raudvere, Lund, Sverige, byrådsmedlem i Varde Kommune, Niels Christiansen, 6830 Nørre Nebel. For den kongelige belønningsmedalje i guld takkede:Fhv. direktør i Handelsbanken, Niels Viggo Malle, 7400 Herning. Følgende takkede for den kongelige belønningsmedalje med krone:Fhv. økonoma i OK-Centret Enghaven, Inge Loft Salling, 8700 Horsens, fhv. souschef på Sydhavnsapoteket, Lisbeth Søndergaard Meyer-Lassen, 2650 Hvidovre. For den kongelige belønningsmedalje takkede:Fhv. souschef i Arbejdernes Landsbank, Jens Vorup, 8310 Tranbjerg, fhv. bankrådgiver i Nordea Bank, Judith Kjeldgaard Nielsen, 6580 Vamdrup, fhv. marketingskonsulent i Middelfart Sparekasse, Bodil Sørensen, 5500 Middelfart, fhv. erhvervsrådgiver i Møns Bank, Kathe Machholdt Høyer, 4780 Stege, ejendomsadministrator i Newsec Datea A/S, Henrik Juel Petersen, 2200 København N, fhv. kontorassistent i Jysk Fynske Medier P/S, Birgit Jensen, 5700 Svendborg, fhv. servicemontør i G4S Security Services A/S, Hans Jørgen Ejlersen, 3460 Birkerød, dyrepasser i Odense ZOO, Karsten Hansen, 5000 Odense, fhv. chauffør i Unicon A/S, Kurt Lundstrøm Kristensen, 9000 Aalborg. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Køkkenmedhjælper i Næstved Social Virksomhed, Kirsten Jull Marquardt, 4700 Næstved, rengøringsassistent i Næstved Social Virksomhed, Henrik Nielsen, 4700 Næstved, væver i beskyttet værksted, Væveriet, Ingrid Christine Hass, 2700 Brønshøj, specialist i Nyborg Kommune, Anne-Grethe Jakobsen, 5800 Nyborg, trafikkontrollør i Trafikselskabet FynBus, Bent Erik Andersen, 5210 Odense NV, fuldmægtig i Skat, Motor, Lise-Lotte Gundersen, 3300 Frederiksværk, fængselsbetjent i Ringsted Arrest, Lone Højbak, 4700 Næstved, hjemmehjælper ved Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune, Bodil Egelund Hansen, 8930 Randers NØ, pædagog på Spangsbjergskolen Cosmos, Lis Vibeke Christensen, 6700 Esbjeg, pædagog i Børnehuset Vandfaldet, Hanne Elna Jensen, 3650 Ølstykke, tandklinikassistent i Faxe Kommunale Tandpleje, Kirsten Hansen, 4681 Herfølge, social- og sundhedsassistent på Amager og Hvidovre Hospital, Gerda Marie Lionett Nielsen, 2300 København S, social- og sundhedshjælper på Bakkegården, Jytte Egelund Andersen, 8930 Randers NØ, sygehjælper på Sygehus Sønderjylland, Hella Jørgensen, 6400 Sønderborg, skovløber i Ulborg Statsskovdistrikt, Niels Dragsdal Nielsen, 7400 Herning, korporal i Flyvevåbnet, Karsten Albrechtsen, 5260 Odense S, ungdomsskolemedarbejder i Guldborgsund Ungdomsskole, Lars Jensen, 4891 Toreby L. Følgende takkede for udnævnelse: Præsident fra Kongelig Mayestaits Acteurs, Kirsten Iversen, 2870 Dyssegård, oberst i Hæren, Michael Thøgersen, 9700 Brønderslev, kommandørkaptajn, John Michael Nielsen, 2100 København Ø, kommandør, Claus Lundholm Andersen, 4180 Sorø, oberstløjtnant i Hæren, Tom Elvius-Brisson, 2767 Egedal. Følgende var i afskedsaudiens:Ambassadør i Marokko, Jørgen Molde, 2200 København N, ambassadør, Marie-Louise Overvad, 2900 Hellerup, oberstløjtnant i Hæren, John Flarup, 2100 København Ø. Desuden overrakte borgmester i Fredensborg, Thomas Lykke Pedersen, samt 1. viceborgmester Ulla Hardy-Hansen, 2. viceborgmester Mie Stattau, kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, slotsforvalter Bjarne Højgaard Jensen, sognepræst Jon Skjold Henriksen og sognepræst Hedda Salomonsen deres nytårshilsner. Derudover præsenterede fhv. præsident fra Kongelig Mayestaits Acteurs, Søren Thorborg, 1355 København K, den nye præsident. /ritzau/