50 år: Vestjysk stemmesluger lever skjult men godt

Der er formentlig ikke ret mange uden for Vestjylland, der på stående fod kan fortælle, hvem Annette Lind er, og hvad hun laver.

For det socialdemokratiske folketingsmedlem, der fylder 50 år søndag den 2. juni, er ikke typen, der bruger store armbevægelser eller har travlt med at gøre omverdenen opmærksom på sine fortræffeligheder.

- Jeg vil hellere være rugbrødspolitiker end sådan en, der vil på forsiden hver dag. Jeg passer mit arbejde på Christiansborg, men jeg husker også, hvor jeg kommer fra og sørger også for at være til stede hjemme i kredsen.

Og på hjemegnen omkring Holstebro kender de hende da også udmærket og ved, hvad hun står for.

Så godt, at hele 12.703 stemte personligt på hende ved det seneste folketingsvalg for fire år siden.

Det gjorde hende til den tredjemest populære politiker i Vestjyllands Storkreds efter Venstre-folkene Kristian Jensen og Inger Støjberg, men foran den konservative formand, Søren Pape Poulsen.

Fødselaren har stambogen i orden med en far, der i 12 år var borgmester i den daværende Spøttrup Kommune.

Alligevel var det først relativt sent og mange år efter, at hun begyndte arbejdet som folkeskolelærer, at hun engagerede sig politisk.

Hun blev medlem af byrådet i Holstebro Kommune i 2010. Men allerede året efter måtte hun lade sig afløse på den post og som afdelingsleder af Sønderlandsskolen, fordi hun blev valgt ind i Folketinget.

Her har hun særligt beskæftiget sig med sundhed, forsvar og så naturligvis undervisning, som hun i kraft af sit fag har særlig indsigt i.

Hun er som undervisningsordfører med til at forhandle store reformer på plads, og hun har også sin andel i realiseringen af motorvejen fra Herning til Holstebro, der blev indviet sidste år.

Den runde dag falder blot tre dage før grundlovsdag, hvor valget finder sted. Det har betydet, at fejringen holdes på et minimum.

- Jeg vil hellere føre valgkamp end holde fødselsdag, så det gør jeg med fuld damp. Jeg behøver ikke være i centrum den dag, siger den arbejdsomme politiker. /ritzau