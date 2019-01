50 år: Sparet bornholmtur fik Skibby ind i politik

Hans-Kristian Skibbys karriere i politik kunne meget vel være blevet en hel del kortere, hvis ikke han havde været så standhaftig, som tilfældet er.

For det gjorde ondt for den daværende skoledreng at indse, at kampen for at bevare de årlige skoleudflugter til Bornholm var tabt trods elevernes protester mod besparelsen og demonstration foran forsamlingshuset i Uldum.

Men det skolepolitiske ungdomsarbejde tændte en gnist i det nuværende folketingsmedlem, der fylder 50 år fredag den 18. januar.

Han meldte sig ind i det daværende Fremskridtspartiets ungdomsafdeling og fulgte senere med udbryderne over i Dansk Folkeparti.

Han blev valgt ind i byrådet i Tørring-Uldum Kommune i 1997, og han sidder der endnu - dog som en del af kommunalbestyrelsen i den nye storkommune Hedensted.

Han sidder som nævnt også i Folketinget. Efter en kort vikartjans i 2002 blev han valgt ind tre år senere og har siddet der uafbrudt siden da.

Her er han erhvervsordfører for sit parti og inddrager i det arbejde sine egne erfaringer fra job i blandt andet transportbranchen.

Den udlærte speditør har både arbejdet som lagerchef og logistikchef, men har også truckcertifikat fra tiden som havnearbejder i Horsens. Og så kastede han sig en overgang også over boligudlejning.

Det kommunale har dog fortsat en høj stjerne i hans politiske hjerte.

- Rent politisk synes jeg, at det er nemmere at følge resultaterne i lokalpolitik, hvor man ved selvsyn kan se den cykelsti, børnehave eller det nye plejecenter, som man har været med til at afsætte penge til, siger fødselaren, der både kommer til at markere den runde dag ved arrangementer i København og i hjembyen Tørring.

Og bare rolig, Hans Kristian Skibby har fået set Bornholm. Godt nok ikke med skolen, men med familien, der foruden hustruen Linda tæller tre drenge. /ritzau