50 år: Mekaniker søgte sydpå for at få indflydelse

Jørn Dohrmann kunne formentlig stadig have siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti den dag i dag, hvis ikke det var for en samtale, han på et tidspunkt havde med daværende miljøminister Hans Christian Schmidt (V).

Dohrmann, der fylder 50 år onsdag den 9. januar, ville høre, hvordan Folketinget kunne tilrette en miljøbestemmelse, der var vedtaget i EU.

Svaret fra ministeren var, at man højst kunne beslutte, hvilken måned den pågældende regel skulle træde i kraft.

- Da indså jeg, at beslutningerne i virkeligheden blev truffet i Bruxelles og Strasbourg. Derfor nåede jeg frem til, at den bedste måde at få indflydelse på hjemlige forhold var at stille op til Europa-Parlamentet. Og selv om jeg er skeptisk over for systemet, så har det bare en stor indflydelse på den lovgivning, vi har derhjemme, siger fødselaren.

Den uddannede mekaniker og fritidslandmand blev europaparlamentsmedlem i 2014 og har siden hovedsageligt arbejdet med miljø, transport og landbrug.

Han har blandt andet medvirket til at sikre, at lastbiler fremover skal bygges med mulighed for at installere alkolås og til at stramme kravene for dyretransporter.

Dermed har Dohrmann opbygget et stort europæisk netværk. Men spørgsmålet er, om han kommer til at udnytte det fremover. Han har ikke gjort op med sig selv, om han stiller op til det kommende EU-valg, der holdes 26. maj.

- Jeg synes, at man betaler en høj familiemæssig pris. Det gør det jo ikke bedre, at vi har det her rejseri frem og tilbage mellem Bruxelles og Strasbourg. Men samarbejdet med mine gode kolleger vægter også højt den anden vej, siger parlamentsmedlemmet.

Han havde ved valget i 2014 gavn af partifællen Morten Messerschmidt, der med mere end 465.000 personlige stemmer alene sikrede partiet fire mandater.

Messerschmidt siger imidlertid farvel til Europa-Parlamentet til fordel for et folketingskandidatur.

Jørn Dohrmann afviser dog, at han vil stille op til Folketinget igen.

- Nej, det har jeg prøvet. Men lokalpolitik kan jeg til gengæld godt se mig selv fortsætte i på et tidspunkt, siger det tidligere medlem af byrådene i Vamdrup og senere Kolding Kommune. /ritzau