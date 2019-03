50 år: Med alderen kommer de største sejre

De største sejre er ikke altid begrænset til den aktive karriere.

Lars Michaelsen hentede som professionel cykelrytter et par store sejre, men på kanten af sin 50-års fødselsdag onsdag den 13. marts er han sportsdirektør med større succes.

Han kan se tilbage på et år, hvor han var med i to af dansk cykelsports største triumfer i 2018.

Både da Michael Valgren vandt Omloop Het Nieuwsblad, og da først Omar Fraile og dagen efter Magnus Cort etapesejrede i Tour de France, var Lars Michaelsen med i en af følgebilerne.

- En af mine stærke sider er, at jeg lever mig meget ind i, hvordan rytteren har det, og hvilke informationer han skal have. Jeg kender smerten, opofrelsen, og jeg bliver sprudlende glad, hvis det lykkes at hente sejren, siger Lars Michaelsen.

Han fik som profrytter selv sit store gennembrud i sin anden sæson, da han for Festina i 1995 vandt semiklassikeren Gent-Wevelgem foran den tidligere verdensmester Maurizio Fondriest.

Men vejen dertil var lang og hård. Først som næsten 25-årig kunne Lars Michaelsen skifte jobbet som tømrer ud med en jernhest på fuld tid.

Siden fulgte blandt andet en etapesejr i Vuelta a España og tre dage i løbets førertrøje i 1997.

To gange blev han nummer fem i Paris-Roubaix og hjalp siden både Fabian Cancellara og Stuart O'Grady til at vinde brostensmonumentet.

Fire gange repræsenterede Lars Michaelsen Danmark ved OL. Efter rytterkarrierens afslutning fortsatte han sin gerning i cykelsporten som sportsdirektør fra 2008 hos Team CSC, Leopard Trek, Radioshack, Tinkoff-Saxo og siden 2017 hos Astana.

- Jeg kører jo ikke de samme kilometer, som da jeg var rytter. Men jeg laver en masse forberedelse, og jeg kan stadig være helt drænet for energi, når vi er på den anden side af målstregen, siger Lars Michaelsen, der nu har været i branchen i 25 år.

Han er gift med Eva. Sammen har de to døtre på henholdsvis 11 og 16 år og er involveret i cykelture i Toscana, hvor de boede, før de flyttede hjem til Danmark for 10 år siden. /ritzau