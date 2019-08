Det er nok de færreste, der kender Sheryl Sandberg, men hun har stor indflydelse på mange menneskers liv.

Som driftschef for Facebook er hun med til at beslutte, hvad milliarder af mennesker bliver mødt af, når de klikker sig ind på det sociale medie.

Onsdag den 28. august fylder amerikaneren 50 år, og det sker på et tidspunkt, hvor hun bliver udfordret i sit professionelle virke.

Det er nemlig i høj grad Sandberg, der har taget skraldet for de massive problemer, Facebook er løbet ind i de seneste år.

Mens topchef Mark Zuckerberg har holdt sig i baggrunden, har hun blandt andet skullet svare på spørgsmål om, hvorfor hendes firma ikke gør mere for at forhindre spredningen af falske nyheder - særligt i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Og da den såkaldte Cambridge Analytica-skandale, hvor millioner af brugeres data blev høstet og viderebragt, rullede nogle år senere, var det igen Sandberg, der stod for skud og måtte love bod og bedring.

Hendes tilværelse blev ikke nemmere af, at The Wall Street Journal kunne afsløre, at Sandberg havde været med til at udvikle en plan, der skulle sætte kritikere og konkurrenter i et dårligt lys.

På den måde er Sheryl Sandberg blevet synonym med Facebooks krise.

Skruer man tiden nogle år tilbage, havde hun dog stjernestatus i tech-verdenen og en stor kvindelig fanskare på baggrund af sin mest berømte bog, "Lean in" ("Byd ind"), med karriereråd til kvinder.

Sandberg har læst på eliteuniversitetet Harvard, begyndte karrieren som konsulent og blev senere ansat som stabschef i det amerikanske finansministerium.

Det var, da hun omkring årtusindskiftet blev hyret af Google, at hendes it-talent viste sig.

Hos Google var hun med til at udvikle selskabets reklameforretning, og det var de evner, der gjorde, at hun i 2008 blev ansat som nummer to i Facebook-hierarkiet.

Og mens hendes stjerne de seneste år er falmet, så kan hun trøste sig med, at bankbogen ser fornuftig ud. Ifølge Forbes har hun en formue svarende til 11,3 milliarder kroner. /ritzau