50 år: Han åbner porten på klem til Amalienborg

I midten står prins Christian med fornuftige brune sko og et tøvende smil. Ligesom sin far og farmor har han øjenkontakt med publikum, for skæbnen har udvalgt ham - han skal være konge.

Thomas Kluge er portrætmaler, og det store portræt med kronprinsparrets ældste barn omgivet af forældre, bedsteforældre, søskende, fætre og kusiner er blandt de mest kendte.

Thomas Kluge, som fylder 50 år onsdag den 6. marts, arbejdede på maleriet i fire år.

14 familiemedlemmer samlede han på samme lærred, og den bedrift er kun overgået af Laurits Tuxen, der i 1883 malede Christian IX og hans familie på Fredensborg Slot.

Tilmed skal der til de 14 lægges to, for ligesom sydeuropæiske portrætmalere gjorde i 1600-tallet, havde Thomas Kluge indsat sig selv som baggrundsfigur. Flankeret af sin hustru, Anna Helleberg Kluge, der er provst i Næstved.

Ved afsløringen i 2013 vakte maleriet ikke udelt begejstring. Nogle mente, at det var over grænsen at gengive kongelige med snotnæse og skægstubbe. Andre fandt maleriet uhyggeligt.

Selv forklarede Thomas Kluge, at han ville åbne publikums øjne for, at det bag facaden er mennesker, der ligner os andre.

- Det er ikke kronen eller juvelerne, men alt det andet, der interesserer mig. De skal spejle alle os andre, så vi kan genkende os selv i dem. Derfor gør det ikke noget, at Vincent er lidt snottet. Sådan er livet jo, sagde Kluge, der selv er far til fem, dengang i et interview med Ritzau.

Thomas Kluge er selvlært. Tre gange søgte han ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Men til sin egen overraskelse lykkedes det ham ikke at komme ind.

I stedet blev det til et ophold på Kunsthøjskolen i Holbæk i 1991, og derfra gik det hurtigt: Kunstnernes Efterårsudstilling, Charlottenborg, Kronborg og Nivaagaard for blot at nævne nogle.

Det første kongelige portræt udførte han i 1995 af dronningen, og det faldt i kongehusets smag. De efterfølgende år blev det til portrætter af prins Henrik og kronprins Frederik.

Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, biskop Erik Norman Svendsen, forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen og erhvervslederne Kjeld Kirk og Peter Zobel er blandt de mange andre, som gennem årene er blevet foreviget.

I øjeblikket gælder det et maleri til Museet på Koldinghus. Det skal stå færdig i efteråret 2020, når museet åbner særudstillingen "Europa", der med Thomas Kluges malerier vil sætte fokus på vores europæiske arv, og hvad vi skal med Europa i fremtiden. /ritzau