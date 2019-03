50 år: Eksminister har ikke helt droppet politik

Som folketingsmedlem igennem 14 år og som tidligere minister ville der ikke være noget at sige til, hvis Tina Nedergaard syntes, at hun havde opnået det, hun skulle i politik.

Særligt efter, at det i 2015 ikke lykkedes for nordjyden at blive genvalgt til Folketinget, og to år senere heller ikke rakte til en plads i kommunalbestyrelsen i Høje-Taastrup Kommune, hvor hun bor nu.

Men Venstre-kvinden, der fylder 50 år torsdag 28. marts, vil ikke afskrive et comeback i politik.

- Det skal man passe på med at sige. Jeg mener også stadig, at jeg kan bidrage, siger fødselaren.

Hun er senest blevet opfordret til at stille op ved det kommende EU-parlamentsvalg.

Det blev dog et nej, fordi lysten til at flytte det halve af tilværelsen til Bruxelles manglede.

Årsagen er blandt andet hendes 15-årige datter, som også spillede kraftigt ind, da hun tilbage i 2011 trak sig fra stillingen som undervisningsminister efter godt et år på posten.

Dengang angav den daværende alenemor hensynet til familien som årsagen til sin afsked.

Forud var der gået et forløb, hvor hun som ansvarlig for et stort anlagt 360-graders eftersyn af folkeskolen havde krydset klinger med både oppositionen og Danmarks Lærerforening.

Det var svært at få nogen med på ideen om flere test, højere klassekvotienter og afskaffelse af SU til hjemmeboende.

Derfor blev planerne aldrig til noget, og det er måske derfor, at minderne fra ministertiden ikke fylder mest, når hun skal gøre status over sin hidtidige landspolitiske karriere.

- Der er en masse magt og opmærksomhed forbundet med en ministerpost. Men det har været lige så tilfredsstillende for mig at være ordfører på skiftende områder, selv om det måske er et lidt overset arbejde. Specielt som finansordfører havde jeg en følelse af at være med til at flytte noget politisk, siger hun.

I dag driver Tina Nedergaard, der er cand.scient.pol., en konsulentvirksomhed, hvor hun rådgiver virksomheder, der er faret vild i den offentlige forvaltning og har brug for rådgivning.

Og så hjælper hun også til i kærestens gartnerivirksomhed, der ligger ved Sengeløse mellem Roskilde og Høje-Taastrup. /ritzau