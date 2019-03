50 år: Cunningham fik Michelin til Vestjylland

Der skulle åbenbart en englænder til, før folkene bag Michelinguiden, der uddeler stjerner til fremragende restauranter rundt om i verden, for alvor turde sætte tænderne i mad fra en god restaurant langt væk fra København og Aarhus.

Eller i hvert fald før de lod to af deres berømte stjerner falde til en restaurant langt ude i den danske provins.

De faldt til en restaurant, hvis køkkenchef ikke er ukendt med michelinstjerner.

Han hedder Paul Cunningham og kaldes på grund af den megen hæder for "stjernekok".

Nu kan han også kalde sig for "voksen", for fredag den 8. marts fylder han 50 år.

Paul Cunningham er fra Essex i England, men han har i mange år ladet danske smagsløg få gavn af sine evner i et køkken.

Og det er også de evner, der har givet restauranten på Henne Kirkeby Kro i Vestjylland michelinstjerner i de seneste par år. Ved uddelingen i februar i år genvandt restauranten sine to michelinstjerner.

Cunningham kom til Henne Kirkeby Kro efter stor succes i København. Det ser ud til, at det har været et match, der ikke kun er godt i køkkenregionen.

- Jeg kommer fra Essex, så jeg har begge ben solidt plantet på jorden. Den vestjyske mentalitet var ikke ny for mig, da jeg startede herovre, for min baggrund i England lignede meget den jyske. Det var ikke en stor omvæltning for mig, sagde han i 2016, da den første michelinstjerne blev givet til den vestjyske kro.

Paul Cunningham har også tidligere haft restauranter, som har modtaget michelinhæder.

Han fik sin første stjerne, da han arbejdede på Søllerød Kro. Han fik den næste på sin restaurant The Paul, som han drev fra 2003 til 2011 i Tivoli. Derefter fortsatte han karrieren i Vestjylland.

Cunningham har i øvrigt også haft tid til at skrive flere kogebøger. /ritzau