Hos BDO i Odense kan man i august fejre to dygtige og ualmindeligt loyale herrer. Kent Hansen og Leif Pedersen, der begge arbejder i det lokale revisorteam, kan nemlig fejre henholdsvis 45- og 40-års jubilæum hos rådgivnings- og revisionsvirksomheden.

Der holdes i den anledning en uformel reception torsdag den 29. august hos BDO, Fælledvej 1, Odense C, fra klokken 15.45 til 18, hvor der vil være rig mulighed for at ønske dem begge stort tillykke med den flotte milepæl.