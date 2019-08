Robert Hoyzer bliver hele tiden mindet om den dag, da hans liv tog et sving den helt forkerte vej.

Det var den 23. august 2004, da han var lige knap 25 år og et af Tysklands største talenter, når det gælder fodbolddommere. Men penge fik ham til at glemme at være en upartisk fodbolddommer.

Hoyzer, der onsdag den 28. august fylder 40, må hver måned betale af på en solid bøde på 750.000 euro til det tyske fodboldforbund (DFB).

Denne bøde har han fået for en stor bestikkelsessag, der også kostede ham karrieren og en fængselsdom.

Men avisen Berliner Morgenpost skrev i april i år, at DFB er gået med til at reducere bøden til 126.000 euro.

Det betyder, skriver avisen, at han har betalt sidste afdrag i 2026, men aftalen er under forudsætning af, at han ikke tjener penge på skandalen på andre måder, herunder eksempelvis en bog.

Hoyzers liv kunne have været anderledes. Han tog dommereksamen i 2001 og blev hurtigt regnet for at være et stort talent.

Han steg hurtigt i graderne. Få år senere dømte han også kampe i 2. Bundesliga og i den tyske pokalturnering.

Det var netop en pokalkamp, der gjorde ham berømt og berygtet over hele Tyskland. I kampen den 23. august 2004 tildelte han Paderborner SV to straffespark og Emile Mpenza fra Hamburger SV en udvisning i kampen, som storfavoritterne fra Hamburg tabte 2-4.

Et halvt år senere blev han anklaget for at have manipuleret udfaldet af pokalopgøret og en række andre kampe.

Han tilstod at være skyldig i aftalt spil. En kroatisk bagmand, bagmandens to brødre, en dommerkollega og en spiller blev også tiltalt og dømt i sagen, der omfattede i alt 23 kampe.

Robert Hoyzer blev ud over to år og fem måneders fængsel også idømt livsvarig karantæne. Han blev dog løsladt efter 14 måneders afsoning i juli 2008.

Hoyzer har siden holdt sig uden for offentlighedens søgelys, men arbejder i dag ifølge netavisen deutschlandfunk.de i Berlin med marketing. /ritzau