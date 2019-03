40 år: På hjemmebane i fjerne konfliktzoner

I begyndelsen af sin folkeskoletid fik Simi Jan ekstraundervisning i dansk, og det skulle vise sig at være en god investering.

For den tosprogede pige med pakistanske rødder blev god til at skrive og blev en af de skarpeste elever i sin klasse.

Lærerne Tom og Tove på Værebroskolen i Bagsværd spillede en afgørende rolle i forbindelse med Simi Jans sproglige og personlige udvikling. Tove inspirerede hende til at skrive og fortælle historier - og Tom inspirerede hende med billeder fra sine egne ferier til at rejse ud og opleve verden.

Allerede i folkeskolen vidste Simi Jan, at hun ville være journalist. Og det blev hun.

Fredag den 22. marts fylder hun 40 år.

Simi Jan har haft nogle af de mest barske områder som sin arbejdsplads.

Hun har boet flere år i både Pakistan og Afghanistan, hvorfra hun som freelancer for forskellige medier og som journalist for TV2 har berettet om menneskers skæbner under katastrofer og krig.

I dag bor hun i Gentofte sammen med sin mand, to små børn og mor. Moren har sin egen afdeling i hjemmet. Huset indrettede familien for få år siden, da Simi Jans mor blev alvorligt syg af kræft.

Simi Jan - der ellers netop var flyttet til Istanbul som korrespondent for TV2 Nyhederne - insisterede på at tage sig af hende og flyttede hjem.

Moren overlevede mod alle odds, og oplevelsen mindede datteren om, hvad der virkelig betyder noget i tilværelsen: hendes nærmeste.

- I Mellemøsten siger de: "I morgen er ikke en garanti". Det bliver virkelig understreget, når man går gennem en krise, siger fødselaren.

Simi Jan boede en stor del af sin barndom i Værebroparken sammen med sine forældre og tre yngre søstre.

Forældrene blev skilt, da hun var 14 år - på morens initiativ.

Netop hendes mors historie er omdrejningspunktet for en bog, som Simi Jan arbejder på for tiden, og som hun satser på at kunne udgive til efteråret.

Moren blev gift som 16-årig og kom to år efter til Danmark, og hun har ifølge sin datter levet et hårdt liv.

Om kræftdiagnosen - og baggrunden for bogen - fortæller Simi Jan:

- Pludselig fik min mor en dødsdom - og så tænkte jeg: Den vigtigste historie er hendes historie. Den overgår mange af de frygtelige historier, jeg har fortalt fra krigszonerne. Jeg er nødt til at skrive den.

Simi Jan arbejder fortsat for TV2 - nu som freelancer.

Sin fødselsdag fejrer hun i København med venner og familie. /ritzau