40 år: Håndbolden er skiftet ud med tv

Lars Krogh Jeppesen, der tirsdag den 5. marts fylder 40 år, tog som otteårig hul på håndboldlivet i Avedøre IF.

Da han første gang løb på banen, var han sandsynligvis ikke klar over, at det var startskuddet til en karriere, der har ført ham til nogle af Europas bedste klubber, forbi landsholdet og til masser af triumfer. Hans to meter høje krop og et knaldhårdt skud satte fut i karrieren i en ganske ung alder, og håndbolden har fulgt ham, efter at han selv lagde skoene på hylden i 2012.

Således har han både været træner, sportsdirektør og er i dag sportskommentator for DR, hvor han i januar var med til at kommentere håndboldherrernes triumf ved VM.

Selv var Jeppesen med til at skyde hul på det danske medaljeræs, da han sammen med landsholdet vandt historiens første EM-guld i 2008. Det er også blevet til to EM-bronzemedaljer for Jeppesen.

Som 18-årig kom han til Team Helsinge, hvorfra han for alvor udviklede sit spil, og som 19-årig fik han debut på det danske A-landshold.

I 2000 skrev han kontrakt med den tyske storklub Flensburg-Handewitt, som han blev pokalmester og vandt det tyske mesterskab med i 2004.

Samme år gik turen videre til spansk håndbold, og her var det igen en af de allerstørste klubber - FC Barcelona - der bejlede til det danske fyrtårn.

Med Barcelona vandt Jeppesen sit første Champions League-trofæ i 2005.

Efter to år i det spanske skiftede han i 2006 tilbage til den tyske Bundesliga, og denne gang blev THW Kiel den nye hjemmebane.

Jeppesen startede sin nye tilværelse i Kiel med at være skadet, og desværre blev skader en gennemgribende udfordring for Kiel-tiden, der aldrig kastede de helt store præstationer af sig fra bagspilleren.

Det blev dog til endnu et tysk mesterskab, pokalmesterskab og Champions League-triumf med Kiel, men i 2007 ophævede Jeppesen og Kiel kontrakten, og danskeren vendte tilbage til hjemlandet.

Her blev Bjerringbro-Silkeborg den nye klub, der fik glæde af Jeppesen en del år, inden den aktive karriere blev sluttet af i KIF Kolding og til sidst som spillende sportsdirektør i HC Fyn. /ritzau