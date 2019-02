30 år: Tørklædet udelukker ikke bandeord og jul

Et kig ind i hendes hjem i DR1-programmet "Kender du typen?" i begyndelsen af februar afslørede en kvinde, som spiser makrelsalat, bander meget og hører hiphop, mens hun laver perleplader med sine to sønner.

Samtidig er jurist og debattør Natasha Al-Hariri også en tatoveret, muslimsk kvinde, som bærer tørklæde og elsker jul.

Al-Hariri, der fredag den 15. februar fylder 30 år, bruger sine mange sider til at forsøge at nedbryde fordomme, skabe dialog og fremme sine budskaber om mangfoldighed og tolerance.

Hun har markeret sig i integrationsdebatten og den muslimske kønskamp. Her har hun forsøgt at ændre på fremstillingen af muslimske kvinder.

- Da jeg kom ind i debatten, havde jeg brug for at skabe et andet narrativ end den undertrykte muslimske kvinde, som medierne ofte fokuserer på, fortalte Al-Hariri til magasinet Lime i 2018.

- For mig er feminisme og demokrati jo, at kvinder er frie til at gøre, hvad de vil, uanset om de vil gå med niqab eller bikini. Kvinden må selv bestemme, hvad hun vil gå i, og det er der ikke nogen, der skal blande sig i.

Natasha Al-Hariri er uddannet jurist fra Københavns Universitet med speciale i udlændingeret og menneskerettigheder.

Hun sidder i bestyrelsen for organisationen Refugees Welcome og Indvandrer Kvindecenteret. Hun er også medlem af Rådet for Etniske Minoriteter.

Til daglig arbejder hun som selvstændig konsulent og foredragsholder.

Al-Hariris mor er libaneser, og hendes far er en palæstinensisk flygtning, der er opvokset i Libanon. De kom til Danmark, da Al-Hariri var et par måneder gammel.

I 2017 optrådte hun sammen med Geeti Amiri, Khaterah Parwani og Halime Oguz på Bremen Teater i København under overskriften Den Nydanske Kvindekamp. /ritzau