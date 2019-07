30 år: Bale tog rampelyset og sikrede CL-triumf

Med to scoringer i CL-finalen i 2018 sikrede Gareth Bale trofæet til Real Madrid. Det er langtfra det eneste, waliseren, der den 16. juli fylder 30 år, har vundet.

Champions League-finalen var 63 minutter gammel, da Gareth Bale satte af. På et saksespark sendte han med venstrefoden bolden helt op i hjørnet af målet til en 2-1-føring til Real Madrid over Liverpool. 20 minutter senere cementerede waliseren sejren, da han igen med venstrebenet og langt udefra gjorde det til 3-1. Dermed blev indskiftede Bale den lørdag aften i 2018 den store helt i Real Madrid, hvor han ellers for det meste stod i skyggen af Cristiano Ronaldo.

Det var fjerde gang, at Bale, der tirsdag den 16. juli fylder 30 år, vandt Champions League.

Karrieren begyndte i Southampton, der allerede tidligt fik øje på Bales talenter, da han som barn spillede i Cardiff, hvor han er født. Som 16-årig fik han debut for Southamptons førstehold som den næstyngste spiller nogensinde. I 2007 gik turen til Tottenham. Her blev det til 42 mål i 146 ligakampe, og i 2013 blev han kåret til årets spiller i Premier League, inden en af verdens største klubber samme år bankede på døren.

Real Madrid stod på spring for at få fingre i den offensive kantspiller, og skiftet blev offentliggjort den 1. september. Transfersummen var på det tidspunkt rekord i den spanske storklubs historie.