20 i audiens hos dronningen

20 kvinder og mænd mødte mandag til audiens hos dronning Margrethe på Christiansborg Slot.

Følgende takkede for udnævnelse til ridder af 1. grad af dannebrogordenen: Oberst, Klavs Mundt, 4600 Køge. Følgende takkede for udnævnelsen til ridder af dannebrogordenen: Direktør ved Tech College i Aalborg, Michael Sekjær Johansson, 9210 Aalborg SØ, kommunalbestyrelsesmedlem i Lyngby-Taarbæk Kommune, Dorthe Dornonville la Cour, 2830 Virum. For den kongelige belønningsmedalje takkede: Fhv. vurderingsansvarlig i Fynske Bank, Tove Agnete Lindbjerg, 5900 Rudkøbing, salgsmedarbejder i Mr. August, Anni Kristensen, 3000 Helsingør, specialist Technician i LEGO System A/S, Leif Skibsted Jakobsen, 7200 Grindsted, senior Specialist i DLF Seeds A/S, Bente Lydal Jørgensen, 5672 Broby. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Sundhedsplejerske i Favrskov Kommune, Annelise Sloth Gammelgaard, 8370 Hadsten, chefsekretær i Odense Kommune, Birgit Juul Jensen, 5250 Odense SV, seniorsergent, Peder Larsen, 1264 København K, specialist i Holbæk Kommune, Karen Annette Hansen, 4300 Holbæk, overlærer på Beder Skole, Birgit Kleis, 8260 Viby J, fuldmægtig i Region Nordjylland, Operationelt Indkøb, Bente Høegh, 9640 Farsø, overlærer på Lille Værløse Skole, Birgit Rubæk, 2765 Smørum, serviceassistent på Plejehjemmet Slottet, Marianne Weihrauch, 2400 København NV, maskinmester i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, André Wemmelund, 8882 Fårvang. Følgende takkede for udnævnelse: Oberstløjtnant i Hæren, Henrik Adelgaard, Vestervangsparken 11, 4550 Assens, politimester på Færøerne, Michael Boolsen, FO100 Thorshavn, kommandørkaptajn, Martin Ole Thorup, 3900 Nuuk. Følgende var i afskedsaudiens: Overlæge ved Forsvarets Sundhedstjeneste, Lars Rosenkvist, 6100 Haderslev. /ritzau/