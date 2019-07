Yogacenterejer satser: Rykker ind i dobbelt så store lokaler

Maria Nielsen driver Middelfart Yoga Center og er snart klar til at rykke i nye og dobbelt så store lokaler. Det gør hun for at imødekomme efterspørgslen hos sine kursister.

Middelfart: Selv om yoga handler om at skabe ro og overskud både fysisk og mentalt, så har netop yoga faktisk givet Maria Nielsen sommerfugle i maven. I hvert fald er hun netop i disse uger i gang med at forberede flytningen af Middelfart Yoga Center internt i Fænøsundhuset, hvor centeret har holdt til siden 2016. Maria Nielsen er eneejer af Middelfart Yoga Center.

- Jeg flytter til lokaler, der er på omkring 200 kvadratmeter, og det er dobbelt så meget, som jeg har haft indtil nu. Jeg gør det, fordi der er efterspørgsel og stor interesse. Jeg har hold med ventelister, og dem vil jeg gerne imødekomme. Det bliver også en bedre oplevelse at være på de enkelte hold, fordi måtterne ikke skal ligge helt så tæt, som de har gjort tidligere. Men det er bestemt også et sats af mig at tage den her beslutning, for der er selvfølgelig en højere husleje i et større lokale, siger hun.

At Maria Nielsen med Middelfart Yoga Center har fået godt fat, lægger hun dog ikke skjul på.

- Jeg har hold fra mandag til lørdag, og jeg har også ansatte på timebasis for at dække ind. Men det har også været en benhård kamp at starte op. Der har været et marked, som skulle bearbejdes og modnes, og så er der jo bare rigtigt mange andre opgaver end at undervise holdene, når man har sin egen virksomhed. Al administrationen og markedsføringen, siger hun.

Der er åbning i de nye lokaler 25. august.