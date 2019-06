Yoga-festival ved Hindsgavl udvider igen: - Ærgerligt at afvise deltagere

Siden første yoga-festival på Hindsgavl Slot i 2017 er det kun gået fremad for Nordic Yoga Festival. I år udvider festivalen med et nyt telt, så der bliver plads til 650 yoga-udøvere på plænen ved slottet.

- Vi har måttet afvise deltagere de første to år, og det er jo ærgerligt. Så nu gør vi det her, siger Maria Nielsen, der til daglig driver Middelfart Yoga Center og dermed er det lokale islæt i arrangørgruppen.

Billetterne til de første to år blev revet væk, og i år har de tre arrangører så taget konsekvensen og udvider med et fjerde telt, så der nu bliver plads til 650 yoga-udøvere.

Middelfart: Da Carina Saatterup, Senay Jensen og Maria Nielsen i 2017 besluttede sig for at skabe en éndagsfestival med yoga ved Hindsgavl Slot, var det med en idé om, at der var plads til den i markedet for festivaler - ikke mindst på grund af rammerne i den fine natur omkring slottet.

Talks, yoga og larm

De fire telte ved Hindsgavl Slot er fordelt sådan, at det ene er afsæt til "talks". Altså samtaler fra scenen om emner, der relaterer sig til yoga, bevægelse og sundhed. De to næste telte er til yogaundervisning og det er det fjerde telt sådan set også. Her er der bare masser af "larm" i form af musik - noget af det endda live.

- Vi har deltagere fra hele landet til den her festival, og lørdag kører vi en masterclass med en international instruktør. Men det er et arrangement for sig selv, siger Maria Nielsen.

Hun udelukker ikke, at festivalen i løbet af de kommende år kan vokse sig så stor, at der skal flere dage til. Men i første omgang vil hun helst undgå det.

- Vi har et stærkt korps af 20 frivillige, der hjælper os på dagen. Hvis vi skal koble overnatning på, så er det et større setup, der skal til, siger hun.

Carina Saatterup, Senay Jensen og Maria Nielsen har alle deres eget yoga-sted, som de driver i dagligdagen. Men festivalen fylder mere og mere i løbet af året.

- Vi betaler os fra op- og nedsætning af telte, lydudstyr og den slags. Det er vigtigt, der er høj kvalitet også på den del. Vi har haft fantastisk vejr de to første år, men skulle det bliver regnvejr, så skal vi kunne trække ind i teltene og få dagen til at fungere, siger Maria Nielsen.