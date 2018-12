Wieneroperetten over dem alle

Ejby: En nytårskoncert af de helt store. Den glade Enke aflægger nemlig besøg i Ejby-Hallen tirsdag d.8. januar 2019 kl.20.00 i selskab med Odense Symfoniorkester. Med andre ord er der i den grad lagt op til fest og farver med Franz Lehárs mesterværk. De populære toner fremføres af det dygtige symfoniorkester og ledsaget af skønsang fra ikke mindre end fem solister. Løjerne styres med sikker hånd af den svenske gæstedirigent Marie Rosenmir, en meget anerkendt dirigent, som er tilknyttet de ypperste svenske symfoniorkestre og har medvirket ved Nobelprisceremonier. Og sangstemmerne er fordelt mellem Sofie Elkjær Jensen, den lyse sopranstemme, der synger Valencienne og David Danholt, en tenorstemme som passer godt til rollen som Camille de Rosillon. Winnie Merete Duholm er identisk med Hannah Glawari, og i rollen som Grev Danilo finder vi Thomas Storm, en efterspurgt barytonstemme. Jesper Buhl fra de store scener i ind- og udland ses i rollen som Baron Zeta.

Kort fortalt bliver tilhørerne vidner til forviklinger, flirteri, jalousi og den store kærlighed krydret med bl.a. Vilja-sangen, Pavillonduetten og den skønne Enkevals. Man følger de to ungdomskærester Hannah og Danilo, der grundet standsmæssige årsager må meget igennem før de igen mødes. En operette der har det hele, så den giver publikum noget for pengene.

Gennem mere end 40 år har Odense Symfoniorkester spredt glæde og begejstring hos det vestfynske publikum, der trofast holder fast i den gamle tradition om en festlig start på det nye år. Det siger sig selv, at med den lange række af nytårskoncerter, har der gennem tiderne været et rigt varieret indhold, men udgangspunktet ligger i de glade wienertoner, der naturligt hører en nytårskoncert til, og her er den glade Enke et godt eksempel.

Derfor oplever vi fortsat stor opbakning til vores nytårskoncert, og det gælder både hos publikum og hos vores sponsorer, fortæller Bent Clement fra arbejdsgruppen omkring koncerten. Hvert år drøfter vi i gruppen om der skal ske ændringer i selve arrangementets afvikling, men vi lander altid det samme sted. Det er det kendte, der efterspørges. Det er Wienerschnitzlen til Wienermusik, det er solistbesøg under middagen, det er alt i alt et gensyn med den festlige optakt og glæden ved selve koncerten.

GV Ejby´s mange frivillige arbejder derfor ivrigt for at servicere folk bedst muligt, og sikkert er det, at GV Ejby vil være arrangør, så længe der er den gode tilslutning, og mon ikke den viser sig igen, når billetsalget starter mandag d. 3. december og afvikles i ugerne op til jul.