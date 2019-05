Vuggestuebarn faldt fra gangbro - slap med hjernerystelse: - Vi er frygtelig kede af det

Middelfart Kommune beklager, at et vuggestuebarn faldt anslået 2,5 meter fra en gangbro torsdag formiddag.

Middelfart: En lille dreng fra børnehuset Nysgerrium faldt ned fra en gangbro, da han var på tur med sin vuggestuegruppe på Aktivitetspladsen, det nye lege- og bevægelsesområde ved Middelfart Stadion.

Uheldet skete torsdag formiddag, og en ambulance og en lægebil blev ifølge skole- og dagtilbudschef Grete Berggren tilkaldt.

Hun oplyser, at drengen faldt ud over et rækværk, mens han gik sammen med vuggestuepersonalet.

- Der bliver ringet 112, og der kommer en ambulance og en læge, og drengens far kommer frem og er med i ambulancen til Odense Universitetshospital, fortæller skole- og dagtilbudschefen.

Grete Berggren har fået en foreløbig redegørelse, hvor man vurderer, at drengen faldt anslået 2,5 meter ned.

Han slap tilsyneladende billigt fra faldet.

- Drengen er gennemscannet og gennemundersøgt, og han sidder op i sengen, men han har fået en hjernerystelse. Vi beklager utrolig meget, og vi er frygtelige kede af det, der er sket, understreger Grete Berggren, der tilføjer, at man nu skal klarlægge de nærmere omstændigheder.