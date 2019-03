Voxpop: Hvad kan man få ud af at tage digitalt kørekort?

Julie Nielsen, 6.A på Østre Skole

- Jeg har fået et større indblik i hvor meget mobning, der kan være over internettet. Og hvor meget der kan ske ved, at man bare trykker på en knap på ens telefon og sender en besked ud.

- Jeg tænker meget over at gøre mig umage, når jeg skriver SMSer, så folk ikke misforstår det, jeg skriver. Det er en rigtig vigtig del af det at have en telefon, at man tænker over, hvordan man opfører sig.

- Vi har haft en klassechat over vores Snapchat, og der har vi været opmærksomme på, hvordan vi har skrevet til hinanden, så det ikke bliver misforstået. For selvom om man nogen gange siger nogle ting, man mener for sjov, kan det blive opfattet anderledes.