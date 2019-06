Vodka i remouladeflasker og en enkelt joint: Det forsøger gæsterne at smugle ind på årets festival

Middelfart: Vodka i remouladeflasker, parfumeflasker og fryseelementer. Gæsterne ved årets Rock Under Broen er opfindsomme, og det skriver de sikkerhedsansvarlige ved årets festival gerne under på.

- Sidste år opdagede vores folk en barnevogn med dobbeltbund, hvor der var gemt flere flasker spiritus, fortæller sikkerhedsassistent Lennarth Højgaard.

I år er både en joint og et par gram hash dukket op under den visitering, gæsterne skal igennem, før de får lov at komme ind på pladsen og nyde musik og kolde fadøl.

- Det er faktisk ikke meget, det er blevet til, fortæller sikkerhedsansvarlig Michael Larsen om fundet af de ulovlige varer, som bliver overdraget til politiet, når sikkerhedsfolkene støder på dem.

Michael Larsen og hans knap 90 mand store sikkerhedsteam har også ansvaret for sikkerheden på pladsen, og går dankortautomaterne ned, er det også hans hold, der har opgaven med at få løst problemerne.

- Vi kæmper mest med stole, der blokerer flugtveje og nødudgange, forklarer han og tilføjer, at sikkerhedsmandskabet også har hjulpet en kvinde ud af et låst toilet.