Masser af "aha"

Ved festivalen i Strib kan man finde både store og kendte kunstnere, men også de mindre bands kan vise, hvad de kan.

- Vi forsøger at lave en blanding af hard core folkemusik fra både Danmark og udlandet. Så kan man jo spørge: Hvad er egentlig folkemusik? Det er, hvad vi synes, der skal på programmet, siger formanden om den store variation af kunstnere, der optræder ved festivalen.

- Vi har ikke det helt traditionelle folkemusik med harmonika. Vi bruger mere moderne folkemusik, hvor noget minder mere om pop. Vi har vores hovednavne, som er "dem, vi kender", og som der skal til for at fylde en koncertsal. Folk kommer som regel for at høre hovednavnene, og så får de ofte de andre koncerter med som en bonus. Folk synes, at de har fået en ny og fantastisk oplevelse, når de har hørt de mindre bands, og vi oplever, at publikum egentlig er mest begejstrede for dem. Det er overraskelsesmomentet. Der er masser af "aha"-oplevelser ved vores festival, og det er det, der får folk til at komme igen, fortæller han.