Tager man på besøg i en række af gallerierne i Middelfart har man chancen for at vinde et kunstværk.

Middelfart: Syv gallerier i Middelfart er gået sammen om at lave en Kunststafet i pinsedagene fra 8. til 10. juni.

Det er femte år, Middelfarts gallerier laver Kunststafet i pinsen, og det har været så stor en succes, at det er blevet en tradition.

Kunst Stafetten er dog lidt anderledes i år, idet et par af de "gamle" gallerier hopper over. Til gengæld er Atelier Galleri 5 genåbnet og er med i årets kunststafet.

Målet med arrangementet er at synliggøre kunsten i byen og at skabe et inspirerende samarbejde mellem de lokale kunstnere og gallerier.

På en sjov måde kan folk komme rundt på stafetten og opleve byens gallerier. Kunststafetten foregår i og omkring selve Middelfart bymidte, så der er mulighed for at nå rundt til alle gallerierne på de tre pinsedage.

Hvert galleri præsenterer en ny spændende udstilling, og der vil selvfølgelig være en lille forfriskning i gallerierne.

På Kunststafetten er der også mulighed for at gøre et kunstkup. Når man besøger gallerierne kan man vinde et af syv kunstværker.

Hvert galleri sætter et værk på højkant, og besøgende får udleveret et turpas i det første galleri, der besøger.

I hvert galleri stemples passet, og når alle seks gallerier er besøgt, deltager man i en lodtrækning et af de syv kunstværker.

Man kan se gevinsterne i gallerierne. De syv deltagende gallerier er Galleri Chris, Atelier Galleri 5, Galleri Engholm, Galleri Livstræet, Galleri Ekander, Galleri LeArt og Galleri Babusjka.

Alle gallerier drives af lokale kunstnere, som også har atelier og værksted i forbindelse med galleriet.