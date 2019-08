Vildt vejr efterlader farlige veje og stoppede brønde: Her skal du passe på, når du kommer kørende

Onsdagens regn fik mange borgere i Middelfart Kommune til at sende billeder til Fyens Stiftstidende. Her har Pernille Povlsen fanget Alsvej i Middelfart.

De fleste steder er vandet væk efter onsdagens voldsomme regnskyl, men flere steder på Nordvestfyn har vandet efterladt ødelæggelser og næsten ufarbarlige veje. Der er varslet skybrud igen i dag, og både Trekantbrand og Middelfart Kommune er klar til endnu en tørn, hvis det bliver nødvendigt.

Middelfart/Trekantområdet: Torsdag formiddag knokler medarbejdere fra kommunens entreprenørafdeling fortsat efter onsdagens massive mængder vand. Flere steder i kommunen har vandet efterladt ødelæggelser, veje fyldt med grus og skidt og fyldte brønde. Det fortæller Carl-Richard Lund, driftsleder for entreprenørafdelingen. - De opgaver vi har nu, handler især om at få gjort vejene rene. Der er flere steder, hvor der har samlet sig en masse skidt, siger han. Det drejer sig blandt andet om Kongsgårdsvej i Nørre Aaby, som onsdag var oversvømmet. I dag er vejen tør, men oversvømmelserne har efterladt en vej, som ikke er specielt farbar. Det samme gør sig gældende på Kauslundevej under jernbanebroen, Svinøvej i Gamborg og Hovkrogvej ved Vejlby Fed. - Svinøvej og Hovkrogvej er nogle af dem, der er hårdest ramt. Her er materialer fra vejsiden endt på kørebanen, så det er farligt at køre der. Vi har alt disponibelt mandskab i gang med blandt andet fejebiler for at gøre rent, fortæller Carl-Richard Lund og tilføjer, at meget af det materiale, vandet tager med sig ender i rendestensbrøndene, og dem er kommunens folk derfor også ude at tilse i dag.

- Mange biler kørte for hurtigt gennem vandet, siger operationschef Jan Møller fra Trekantbrand om ondagens situation i Fredericia. Foto: Klaus Madsen

Ødelæggelser flere steder Flere steder har gårsdagens voldsomme regnskyl også efterladt ødelæggelser. I Vejlby er fortovet, som er af grus, nogle steder helt skyllet væk, mens der på den stejle Svinøvej er forsvundet grus i vejsiderne, som gør det farligt at komme cyklende. - Jeg satser på, at når dagen er omme, har vi klaret vejene, så der er normal trafikfremkommelighed. De steder, der skal efterfyldes (forsvundne fortove med mere, red.) går der nogle dage med. Jeg tror, vi kommer til at slås med det her i en uges tid, siger driftslederen. Carl-Richard Lund opfordrer bilister og cyklister til at passe på, når de triller rundt på vejene i dag - det skidt, som har samlet sig flere steder kan give fedtet og farligt føre. Det drejer sig især om veje i viadukter og tunneler.

Vand i ko-stald i Kauslunde Onsdagens store regnskyl gav også en særdeles travl vagt for Trekantbrand - både i Middelfart og i Fredericia. Trekantbrand havde blandt andet mandskab til campingpladsen i Vejlby Fed. Der var 40-50 centimeter vand over hele campingpladsen, og Beredskabsstyrelsen blev tilkaldt for at pumpe vand. Torsdag morgen arbejdede man stadig med at pumpe vand fra campingpladsen. En landmand i Kauslunde havde en halv meter vand i hele stalden, hvor der var køer, og her blev der også skaffet pumper.

Alle køretøjer er hjemme i garagen igen efter de 2 gårdbrande i Bredsten og Vejle, der arbejdes stadig på bort pumpning af vand i Vejlby Fed i Middelfart -- TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) August 1, 2019

Trekantbrand havde travlt med mere end vand For ud over de massive mængder regn i Fredericia og Middelfart var mandskabet også beskæftiget med mange andre opgaver i området, fortæller operationschef i Trekantbrand, Jan Møller. - Vi havde den mængde vand, der ramte os på kryds og tværs, men samtidig havde vi mange automatiske brandalarmer. Nogle af dem kan også skyldes fugt. Samtidig havde vi et par store gårdbrande i Vejle-området. Det ene sted var der otte køretøjer, og det andet sted var der ti, og de er først blevet færdige i nat, siger Jan Møller. Om den aktuelle status i Fredericia siger han: - Det meste vand er ved at være væk, men der vil være kældre og haver med vand, der ikke kan løbe væk. Her må man kontakte forsikring og få skadeservice ud, siger Jan Møller. - Vi har nok ikke fået alle meldinger ind. Men på et tidspunkt havde vi 18-20 veje, hvor det blev meldt ind, at der var vand. Nogle steder var det en halv til en hel meter. I Købmagergade sejlede de rundt i kajak, og det siger lidt om, at det er en anden mængde, end vi plejer at få, siger Jan Møller. Mange steder blev bilister overrasket af vandmasserne, men Jan Møller mener også, at mange kørte for hurtigt gennem vandet i Fredericia. - Det laver alt for store bølger, og det laver større skader hos dem, der bor på vejene. Når du kører stærkt igennem vandet, laver det bølger. Det kan få det til at vokse 10-15 centimeter. Så kan det rende ind i husene. Så hvis man skal køre igennem, skal man gøre det forsigtigt, siger Jan Møller.

Mere vand på vej DMI har igen varslet skybrud torsdag, varslet er gyldig fra klokken 11 til 20. Jan Møller holde øje med radaren og ser, hvordan det udvikler sig. - Vi kan ikke planlægge os ret meget ud af det. Men folk er advaret, og vi er klar, siger operationschefen. Også i Middelfart Kommune er man forberedt på mere vand. Carl-Richard Lund opfordrer borgere til at tjekke ristene på de veje, de bor på. Der kan nemlig nemt have samlet sig blade og kviste, som gør, at de ikke kan suge al vandet.